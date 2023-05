O víkendu se v Pardubicích rozběhl kolotoč kvalifikací na Velkou pardubickou. Letošní sezona nabídne deset dostihových mítinků, u kterých se zpřísnila pravidla a navýšila výhra.

Kolotoč kvalifikací na Velkou pardubickou se roztáčí. První koně si vyjeli vstupenku na Velkou pardubickou. Dostihy letos čeká změna. | Foto: Dostihový spolek

Pořadatelé se tak na východočeské závodiště snaží přilákat zahraniční jezdce. Po celou letošní sezónu si navíc bude Dostihový spolek připomínat 30. výročí svého založení. Pořadatel dostihů na Pardubickém závodišti tak lákají na delší a bohatší sezonu.

Letošní sezona v Pardubicích bude delší, přibyl nový dostih i výhra.

Cílem pořadatelů je nalákat do Pardubic zahraniční stáje. Pohár Slavia pojišťovny se poběží o jeden milion korun, ostatní tři kvalifikace byly navýšeny oproti loňské sezóně o sto tisíc korun, tedy na částku půl milionu. Novinkou je rovinový dostih pro dvouleté klisny Cena zimní královny.

„Cílem je nalákat do Pardubic zahraniční stáje, zejména z Francie, a nabídnout jim možnost „naučit“ se specifika pardubické dráhy dříve než při samotné Velké pardubické," přiblížila mluvčí závodiště Kateřina Anna Nohavová.

Vstupenku do Velké pardubické od letošní sezóny získává prvních pět umístěných, o dalších pozicích pak rozhoduje časový limit maximálně 20 vteřin za vítězem. O víkendu se tak poprvé běželo podle odlišných pravidel, než tomu bylo v minulosti.

„Zatímco doposud stačilo kvalifikační dostih dokončit, nyní je nutné umístit se do 5. místa, nebo kvalifikační dostih dokončit s maximálním časovým odstupem na vítěze 20 vteřin. Chceme tak prověřit kvalitu a připravenost koní do náročného dostihu, jakým Velká pardubická je,“ přiblížil změny kvalifikačního klíče ředitel Dostihového spolku a.s. Jaroslav Müller.

Stále také platí, že kůň, který chce startovat v jednom z nejtěžších překážkových vrcholů sezony, musí absolvovat alespoň jednu z kvalifikací bez pádu a vybočení.

První kvalifikace

Hrdinou prvního 5800 metrů dlouhého dostihu se v sobotu 20.května stal sedmiletý ryzák Chelmsford, kterého pro žokeje Jana Kratochvíla nasedlal trenér Josef Váňa. Nová kvalifikační kritéria ale splnilo všech sedm koní, kteří doběhli do cíle.

První kvalifikace bývá pravidelně kvalitně obsazena. Zda se i letos potvrdí pravidlo, podle kterého od roku 2017 platí, že v ní vždy startoval budoucí vítěz Velké pardubické, se milovníci dostihů dozví až 8.října na 133. Velká pardubické.

První kvalifikace byla ale spíše opatrná, žádný z jezdců se nehnal dopředu, takže tempo závodu bylo pomalé. Kartami zamíchal odstup favoritů i pády.

„Hned na druhé překážce, živém plotu s příkopem, udělal chybu nepozorný Lombargini a žokej Jan Faltejsek se ze sedla dvanáctiletého valacha poroučel k zemi. Bohužel tento volný hnědák bez jezdce pokračoval s polem koní až k Irské lavici, kde vyšachoval ze hry Playera s žokejem Marcelem Novákem v sedle,“ přiblížila Nohavová.

Do čela se tak probojoval žokej Jan Kratochvíl s Chelmsfordem. Na druhém místě doběhl Godfrey a za ním, na třetím místě Argano.

Mimo dotovaná místa doběhl String a Dulcar de Sivola (Borč), oba ale stihli dokončit dostih s odstupem maximálně 20 vteřin za časem vítěze a splnit tak nová pravidla kvalifikace.„Přáli jsme si, aby tempo udával Player, ale po tom, co se stalo na Irské lavici bylo jasné, že Chelmsford bude muset vodit. Ukázal nám, že 5800 metrů zvládne a Velká pardubická se tak zdá logickým krokem,” řekl majitel vítězného Chelmsforda Rudolf Javořík.

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je na programu druhou říjnovou neděli a sezónu zakončí závěrečný mítink plánovaný na 12. listopadu, tedy o tři týdny později, než bylo doposud zvykem. Zvyšují se dotace vybraných dostihů, zejména kvalifikací nebo třeba Ceny Vltavy.

„Věřím, že si všechny pardubické dostihy diváci užijí, ať už je budou sledovat z ochozů závodiště nebo u televizních obrazovek,“ dodal Karel Waisser, generální ředitel a předseda představenstva Slavia pojišťovny.

Dostihový spolek



V polovině prosince roku 1992 podepsalo 42 fyzických i právnických osob zakládací listinu Dostihového spolku a.s. Společnost svou činnost oficiálně zahájila 1. ledna 1993 a už v květnu uspořádala první dostihový mítink. Důležité okamžiky pro udržení a rozvoj dostihové tradice v Pardubicích bude závodiště připomínat po celý rok.