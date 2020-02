Zásah v číslech

Haly – 5

Usmrcené kusy: 140 tisíc

Krůty – 7 tisíc

Brojlerová kuřata – 133 tisíc

Celkem 400 tun

Spotřeba CO2 – 25 tun

Počet hasičů:

Pondělí – 61

Úterý – 88

Středa – 116

Čtvrtek - 93

„Nákaza se potvrdila pouze u krocanů, přesto se musela zlikvidovat i kuřata. Jejich stáří se pohybuje od 35 do 37 týdnů. Škoda tak bude značná. Zatím ji odhadujeme, že se bude pohybovat do deseti milionů korun,“ uvedl v pondělí ředitel slepotického velkochovu Zdeněk Barták. Suma deseti milionů však podle něj nebude konečná: „Těch 10 milionů je jen ztráta na prodeji. Ještě do toho musíme započítat zásah hasičů a další dezinfekční a úklidové práce. Konečná suma tak bude daleko vyšší,“ uvedl ve čtvrtek odpoledne Barták, který zároveň ocenil profesionální přístup všech, kteří se podíleli na zásahu v ohnisku nákazy.

Původně se počítalo, že usmrcení ptactva potrvá do pátku. Nakonec hasiči zvládli haly vyklidit za úctyhodných 66 hodin. Ptactvo bylo usmrceno pomocí oxidu uhličitého. Toho se nakonec do Slepotic navezlo 25 tun. Posledním odvezeným usmrceným opeřencem však zásah ve Slepoticích nekončí.

„V pátek započne vyklízení všech hal a jejich dekontaminace. Pote se bude čekat jednadvacet dní, aby mohla být všechna opatření zrušena,“ uvedl ředitel krajských veterinářů Josef Boháč s tím, že se stále pátrá i po původci nákazy. Toho by rád znal i Zdeněk Barták: „Na jednu stranu jsem rád, že jsem snad konečně vypadl z té hry a ptačí chřipka se u nás již neobjeví. Na stranu druhou je stále záhada, jak se k nám virus dostal. Udělali jsme vše, abychom mu předešli. Do hal neměl nikdo jiný přístup, než dva chovatelé, kteří se navíc převlékali. Vše se navíc pečlivě uzavíralo a chránilo. Jak se tam vir dostal, je tak záhadou.“