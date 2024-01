Vrabčí bratři obsadili druhé a třetí místo i celorepublikovém měřítku Lidé hojně hlásili typické krmítkové a zahradní druhy, které v zimě vyhledávají obživu v blízkosti člověka, například sýkoru modřinku, hrdličku, kosa a stehlíka. Obvyklé putování ve velkých hejnech zajistilo přední místa havranům, kavkám a čížkům. Naopak mezi vzácná pozorování patří záznam puštíka obecného, šoupálka, kormorána velkého či zrzohlávky rudozobé.

„Velmi nás těší každoroční zájem o Ptačí hodinku. Přináší nám cenné údaje o zimním výskytu ptáků v Česku. Letos si budeme zvlášť všímat rehků domácích. Tento druh, který jsme vyhlásili Ptákem roku 2024, totiž v Česku čím dál častěji zimuje a my se na jeho chování chceme zaměřit. Spustili jsme i speciální projekt Rehci v zimě,“ uvádí Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.

Jak na sčítání?

Formulář pro letošní sčítání najdou zájemci na webu ptacihodinka.birdlife.cz.

Lidé mohou ptáky pozorovat, kdekoliv se jim to zalíbí. „Nemusí jít jen o krmítko na zahradě či na balkoně. Zajímavé je i sčítání v městském parku či v přírodě. I v lese a u rybníka narazíte na zajímavé druhy. Zásadní je dodržovat přesně 60 minut, a to na jednom místě, nikoliv při procházce. Pokud je vás u sčítání víc, měl by za skupinu odejít jediný záznam. Cenná jsou pro nás i hlášení, že se během hodiny žádný druh nevyskytl. Svá pozorování nám, prosím, pošlete elektronicky, a to do 14. ledna. Pak už budeme získaná data zpracovávat,“ přibližuje Vermouzek.

