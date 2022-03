Jako malá holčička zažila vyvraždění rodiny a všech sousedů, a tak napsala ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi výzvu, aby zastavil násilí páchané na Ukrajině. „Pro každého civilistu, pro každé malé dítě, aby nemuseli projít tím, co život připravil mně,“ stojí v dopisu.

V krátkém, ale velmi důrazném dopisu přibližuje zvěrstva, kterých se nacisté na obyvatelích kamenické osady dopustili.

Ležáky



Osada na Chrudimsku, která byla 24. června 1942, 14 dní po vyhlazení Lidic v důsledku heydrichiády vypálena a její obyvatelé zavražděni nacisty jako odplata za to, že v ní byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která spolupracovala na atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.



Časně odpoledne byly Ležáky obklíčeny a obyvatelé shromážděni a převezeni do Pardubic, kde bylo 33 dospělých pozdě večer zastřeleno. Jedenáct dětí bylo odesláno do plynových komor a jen dvě, sestry Jarmila a Marie Šťulíkovy, dány na převýchovu do Německa, odkud se po válce vrátily.

„O válce a následcích války něco málo vím. Jsem poslední žijící z Ležáků vypálených 24. června 1942. Když mně byly dva roky, nechalo mě pardubické gestapo zatknout, unést a odvléci. S mojí roční sestrou Marií jsem byla vybrána na poněmčení. Jen my dvě jsme tak přežily ze všech ležáckých dětí a obyvatel druhou světovou válku,“ napsala v textu zaslaném na na adresu Kremlu k rukám Vladimira Vladimiroviče Putina.

Dnes dvaaosmdesátiletá Jarmila Doležalová si dobře vzpomíná na dobu, kdy do Ležáků a Lidic každoročně jezdily ruské delegace na vzpomínkové pietní akce.

„Když jsem podepsala v roce 1968 petici proti vstupu ruských vojsk, už jsem byla vedená – nemohlo se o nás psát,“ poznamenala.

Její dcera, badatelka a spisovatelka Jarmila Doležalová mladší našla v archivu zajímavý dokument z totalitní doby o své mamince. „Komise, která připravovala pietní akt v Ležákách, zapsala: ‚Zvážit, zda se na pietu pozve soudružka Doležalová.‘ Bylo to právě proto, že podepsala tu petici,“ uvedla.

Osudu Ležáků, které zmizely ze zemského povrchu poté, co je nacisti v červnu roku 1942 vypálili, se Doležalová věnuje společně se svou rodinou dodnes v nakladatelství Ronado. Poslední publikací je komiks Hrdé Ležáky – příběh zavátý časem a vyprávěný kresbami Štěpána Doležala černou a bílou pastelkou na šedém papíře.

Vážený pane prezidente,



o válce a následcích války něco málo vím. Jsem poslední žijící z Ležáků vypálených 24. června 1942. Když mně byly dva roky, nechalo mě pardubické gestapo zatknout, unést a odvléci. S mojí roční sestrou Marií jsem byla vybrána na poněmčení. Jen my dvě jsme tak přežily ze všech ležáckých dětí a obyvatel druhou světovou válku.



Proto, že mí nejbližší příbuzní ukrývali v ležáckém mlýně parašutisty z výsadku Silver A s vysílačkou Libuší, zemřelo deset členů mé rodiny. Tatínek, maminka, teta, strejdové, babičky, dědeček, malé sestřenice…



Z tohoto důvodu jsem srdcem se všemi, kteří mají podobný osud nebo by ho mohli mít právě kvůli ozbrojeným, válečným konfliktům.



Prosím Vás, aby bylo neprodleně zastaveno násilí na Ukrajině. Pro každého civilistu, pro každé malé dítě, aby nemuseli projít tím, co život připravil mně…



Děkuji za vyslyšení

Jarmila Doležalová



От рук президента

Российской Федерации

Господин Владимир Владимирович Путин

Кремль, Россия



Господин Президент,



…Я немного знаю о войне и ее последствиях. Я последний выживший из лезаков, сожженных 24 июня 1942 года. Когда мне было два года, гестапо в Пардубице арестовало меня, похитило и увезло. Меня и мою годовалую сестру Марию отобрали для германизации. Из всех детей и жителей Лезака только мы двое пережили Вторую мировую войну.



Потому что мои ближайшие родственники прятали десантников на мельнице в Лезаке десантников Silver A с радиостанцией Libuša, погибли десять членов моей семьи. Папа, мама, тетя, дяди, бабушки, дедушки, маленькие кузены…



По этой причине я от всего сердца переживаю за всех тех, кто имеет подобную судьбу или может иметь подобную судьбу только из-за вооруженных, военных конфликтов.



Я прошу вас немедленно остановить насилие в Украине. Для каждого гражданского человека, для каждого маленького ребенка, чтобы им не пришлось пройти через то, что жизнь приготовила для меня…

Спасибо за внимание

Ярмила Долезалова