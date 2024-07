Devětatřicetiletá Veronika Pirklová si prošla chemoterapiemi, odstraněním prsou, dělohy, vaječníků a přišla o vlasy. Svou cestu sdílí na svém instagramovém účtu mamowomen a podílí se na tvorbě spolku Atena, který pomáhá onkologickým pacientům.

„Chci o tomto tématu mluvit a také na sobě ukázat, že pozitivním přístupem, sportem a někdy i nadsázkou se dá rakovina porazit i s úsměvem,“ řekla Veronika. O svůj příběh se podrobně podělila i se čtenáři Deníku.

Veroniky příběh začal před čtyřmi lety, když jí bylo 35 let. V tu dobu totiž její mamince lékaři přišli na oboustranný karcinom vaječníku. Provedli genetické testy a zjistili, že je nositelkou mutace genu BRCA1, který velmi zvyšuje procento možnosti onemocnění rakovinou. „Protože to je dědičné, tak jsme já i můj bratr podstoupili test, zda to nemáme taky,“ popsala Veronika. Se smíchem dodala, že když se dozvěděla, že je také nositelkou tohoto genu, tak se cítila přesně jako známá americká herečka Angelina Jolie, akorát bez těch peněz.

Protože pracuje jako zdravotní sestřička na jednotce intenzivní péče a v kardiologické ambulanci, tak věděla, že nemá smysl cokoliv podcenit. Proto začala hledat a vzdělávat se v této oblasti. Nakonec se rozhodla, že si preventivně nechá odstranit prsa, aby předešla tomu, že rakovinu dostane. Následovalo devítiměsíční čekání na operaci, ale 14 dní před ní zjistila, že je těhotná, a proto ji musela odložit.

Po narození syna znovu zažádala o termín operace a v září roku 2022 vyrazila na jednu z pravidelných preventivních kontrol. „Lehla jsem si na lehátko a doktorka vzala do ruky sondu. Udělala jeden jediný pohyb na levém prsu a řekla: tady je nález,“ svěřila se Veronika, že v tu chvíli si to absolutně nechtěla připustit. Potom následoval maraton návštěv u lékařů. Nejdůležitější ze všech byla biopsie, která měla rakovinu buďto potvrdit, anebo vyvrátit. Výsledky měla Veronika znát přibližně do 14 dní.

Pár dní po vyšetření pořádala doma velkou oslavu desátých narozenin své dcery. V ten den hodinu před začátkem oslavy se to stalo. Zazvonil telefon. „Ozval se v něm doktor z mamologie a řekl mi větu, na kterou do konce života nezapomenu: Dobrý den, paní Pirklová, musím vám říct, že bohužel to je maligní. V tu chvíli jsem už neslyšela nic dalšího, co mi říkal. V hlavě se mi furt dokola opalovalo slovo maligní, maligní, maligní,“ popsala Veronika situaci, kdy zjistila, že se její život obrátil vzhůru nohama.

V brněnské nemocnici si nechala provést mastektomii, při které jí vzali obě prsa, mléčné žlázy i prsní dvorce a bradavky. Prsa si nechala nahradit tzv. expandérem, což je speciální silikon, který je prázdný a placatý. Následně každých 14 dní chodila na doplnění roztokem. Do každého prsa jí vždy píchli určité množství tekutiny a tím postupně vytahovali novou kůži a připravili ji na nová umělá prsa.

Veronika popsala, že období po mastektomii a náhradě prsou bylo velmi náročné. „Vydržím hodně, ale ta bolest, kterou jsem zažila tam, byla něco neskutečného,“ popsala, jak náročné byly dny po operaci. Nebyla schopná ani vleže otočit hlavu, protože to hrozně bolelo. Vzpomíná i na to, že její muž zpočátku vůbec nevěděl, jak s ní má mluvit a byl dost nejistý. „Proto jsem se jednoho dne „naštvala“ a řekla mu: Vzali mi prsa, ne mozek, tak se mnou mluv normálně,“ dodala, že v tu chvíli se oba začali smát a díky tomu se situace uvolnila a partner jí byl i nadále podporou.

Následujícím krokem léčby byly chemoterapie, které měly zabránit šíření rakoviny do dalších částí těla. Celkem jich podstoupila 16. „Ve dnech po chemoterapii mi bylo špatně, nejdivnější na tom, ale byla kovová chuť v ústech, kterou jsem neustále cítila. Všechno kvůli tomu bylo hrozně nechutné,“ dodala, že proto často jedla hodně pálivé věci, například polévku Pho s velkým množstvím chilli, po které měla pusu vypálenou tak, že třeba hodinu kovovou chuť necítila.

Chemoterapii podstupovala vždy v pondělí a první tři dny po ní bývaly velmi náročné. V dalších dnech se už ale cítila lépe, a proto chodila cvičit. To jí pomáhalo i po psychické stránce.

„Řekla jsem si, že jsem sice nemocná, ale nebudu se tomu poddávat, ležet doma v posteli a nic nedělat. Chtěla jsem i trochu žít,“ sdělila Veronika, že nemocí se zastavit rozhodně nenechá. Dodala, že dříve byla zvyklá hodně běhat a uběhla i 150 kilometrů za měsíc. Jejím cílem je se dostat do stejné kondice ve které byla před onemocněním. Běh je něco, co jí pomáhá se udržovat v psychické pohodě.

Veronika je velmi pozitivní a odhodlaný člověk. Proto se i v takto náročném období vždy pokoušela hledat něco, na co se může těšit. Vytvořila si například rituál, že před chemoterapií pravidelně navštěvovala oblíbenou kavárnu a dávala si dobrou kávu. V nemocnici si vždy ve výtahu vyfotila fotku, kterou dokumentovala svou cestu. Pojmenovala ji „chemo výtahovka“.

S chozením na chemoterapie přišla i ztráta vlasů. „Já jsem věděla, že mi ty vlasy vypadají. Nechtěla jsem ale čekat, až se to stane a řešit to až potom. Proto jsem si nechala vyrobit paruku, ještě když jsem měla své vlasy,“ popsala, že za ni utratila 24 tisíc korun, které měla původně našetřené na dovolenou. Ale díky tomu, že ji měla už dopředu a občas ji zkoušela nosit pro ni potom nebylo tak náročné o vlasy přijít.

Když jí začaly hodně vypadávat, tak jí je partner s dcerou pomohli oholit. „Zvláštní bylo, že jak jsem celý život byla zvyklá na to mít vlasy, tak když jsem je najednou neměla, tak jsem furt měla pocit, jako kdyby za mnou někdo stál a foukal mi na hlavu,“ vysvětlila se smíchem, proč prvních několik dní spala v čepici.

Vyrovnat se s tím, jak kvůli léčbě vypadala, pro ni bylo velmi náročné. „Srovnat se s tím, že jsem byla nemocná, bledá, bez prsou, plešatá, protivná, protože mi nasadili hormony, a ještě ke všemu jsem přibrala, kvůli užívání kortikoidů, bylo náročné. Nepřipadla jsem si jako žena a nebyla jsem schopná se na sebe podívat do zrcadla,“ povzdychla si Veronika. Dodala ale, že díky paruce, líčení, nalepovacím řasám a obočí si znovu sebevědomí zvedla.

V současné době je Veronika v remisi, což znamená, že nemá žádné příznaky rakoviny. Letos v únoru podstoupila preventivní operaci odstranění dělohy a vaječníků. Expandéry vyměnila za normální umělá prsa a na podzim plánuje podstoupit tetování prsních dvorců a bradavek. Vlasy jí postupně dorůstají a cítí se dobře.

Výrazným milníkem uzdravování pro ni bylo právě odložení paruky: „Když jsem o vlasy přišla a začala nosit paruku, tak to nebylo tak hrozné, protože jsem vlastně furt vypadala stejně. Ale odložit ji potom, co mi vlasy trochu dorostly, bylo náročnější,“ popsala, že nebyla zvyklá se vidět s krátkými vlasy, ale časem si na to zvykla. Partner ji dokonce přemlouvá, aby si nenechávala narůst dlouhé, že tyhle se mu líbí více.

Veronika se podělila i o to, že byla překvapená, jak dobře celou situaci zvládala. Nejnáročnější pro ni nebyla samotná nemoc a bolesti, ale odloučení od rodiny a dětí. V průběhu celé léčby si ale stále udržovala pozitivní přístup. Zastává názor, že rakovina nemusí přinášet pouze negativa.

„Rakovina mi vlastně otevřela v životě druhé dveře. Ten život po ní je mnohem lepší,“ řekla, že si uvědomila, že není potřeba řešit každou malichernost a hádat se kvůli nepodstatným věcem. Díky své nemoci začala žít víc na plno a všeho si více vážit.

O svůj příběh se dělí i na svém instagramovém profilu mamowomen, kde podrobně a bez mazání medu kolem pusy popisuje celou cestu své nemoci a léčby. Stala se i členkou spolku Atena, který pomáhá onkologickým pacientům. Je i jednou z víl, které se podílely na tvorbě charitativního kalendáře, který bude slavnostně představen 20. září na galavečeru spolku Atena na zámku v Litomyšli.