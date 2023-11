Ing. Helena Dvořáčková (*1957)

Projektantka Helena Dvořáčková se poprvé stala náměstkyní pardubického primátora Charváta po volbách v roce 2014, kdy společně kandidovali za ANO. Pět let poté, po neshodách s kolegy z hnutí ANO, odešla z funkce náměstkyně. Do městského zastupitelstva se opětovně dostala v roce 2022 jako nezávislá na kandidátce SPD. Je jí 66 let.

Helena DvořáčkováZdroj: Deník/Luboš Jeníček