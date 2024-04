Most v Řečanech začne kraj předělávat už letos. Bude sloužit i cyklistům

Jiří Tůma

Pardubický kraj letos spustí práce, které by měly vést k výstavbě nového mostu v Řečanech nad Labem. Na podzim by měly začít bourací práce, v příštím roce se má začít se stavbou mostu nového. Hotovo by potom mohlo být nejpozději v roce 2026.

Současný most v Řečanech nad Labem by se měl začít bourat letos a nový budovat od příštího roku. | Foto: Pardubický kraj

V Řečanech nad Labem musí zatím řidiči využívat provizorní přemostění. Podle plánů kraje by náklady na vybudování nového mostu měly dosáhnout přibližně 180 milionů korun Podařilo se získat finanční podporu od Státního fondu dopravní infrastruktury. „Díky intenzivním jednáním a důležitosti mostní stavby pro splavnost Labe se nám podařilo získat příspěvek ve výši padesáti procent celkové investice, což je pro vybudování mostu zcela zásadní,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš. V Řečanech už jezdí po provizoriu. Nový most začne kraj stavět příští rok Díky této podpoře bude možné vybudovat most, který plně respektuje všechny požadavky na splavnění Labe, ale i požadavky památkářů. Kdy začnou bourací práce a co dalšího most nabídne? Dočtete se v části pro členy Deník klubu. „S novým mostem vznikne také oboustranný chodník, kde bude umožněn pohyb cyklistů, což je vzhledem k blízkosti Národní kulturní památky Hřebčín Kladruby nad Labem zapsanou na Seznam světového dědictví památky UNESCO, žádoucí,“ sdělil Kortyš. Veřejná zakázka na dodavatele stavby by mohla být vypsaná už během následujících několika měsíců. Most má být vybudovaný na železobetonových opěrách a délka přemostění je 88 metrů. Je zpracovaná projektová dokumentace a vydané stavební povolení. „V ideálním případě by už mohly na podzim začít první bourací práce,“ řekl ředitel Správy a údržby Pardubického kraje Zdeněk Vašák. Vedle původního mostu v Řečanech nad Labem stavaři postavili mostní provizorium. Sloužit bude do doby, než kraj vybuduje most nový.Zdroj: Deník/Nikola Čížková Původní most v Řečanech nad Labem slouží od roku 1926 a jak na spodní stavbě, tak na samotné nosné konstrukci jsou zjevné trhliny a praskliny. Kraj proto pořídil nové mostní provizorium, které nechal v roce 2023 osadit vedle stávajícího mostu. Jeho součástí je i lávka pro pěší. Provizorium měří přibližně sto metrů a tvoří ho třímetrové moduly. „Až přestane sloužit v Řečanech, může ho kraj využít po jednotlivých modulech na jiných místech dle aktuální potřeby, případně ho pronajímat,“ zmínil náměstek hejtmana Kortyš.

