„S římskokatolickou farností jsem jednala již několik let o převodu tohoto kostela na obec, neboť bychom se o něj jako o významnou historickou budovu rádi starali,“ řekla starostka Michaela Matoušková. Aktuálně probíhá zápis do katastru nemovitostí. Pak zastupitelé svatostánek, který do vlastnictví obce církev darovala, převezmou a získají od něj klíče.

Románská památka dlouhá léta chátrala. Církev totiž nemá dostatek financí, aby do kostela mohla investovat potřebné finance. Místní zastupitelstvo dávalo v minulosti církvi příspěvky na případné opravy, třeba na opravu střechy, to ale nestačilo. Obec se proto rozhodla, že chce získat památku do svého vlastnictví. „Chápeme, že církev nemá dostatek prostředků pro údržbu všech nemovitostí, které měla v majetku, a tak bylo přirozeným vyústěním našich dohod darování kostela obci,“ dodala starostka.

Bohoslužby se zachovají

V plánu jsou pravidelné mše i kulturní akce nebo koncerty vážné hudby. Obec nabídne i svatby. „Protože zde máme věřící občany, rozhodně chceme bohoslužby v kostele zachovat. Běžný uživatel tedy změnu ani nepocítí, neboť vše bude probíhat stejně jako doposud,“ informovala obec Řečany nad Labem.

Řečany v minulosti musely turisty odmítat, to se má teď změnit. „Protože je to významná budova, je často cílem návštěv, které jsme bohužel museli odmítat, neboť jsme jako obec neměli do kostela přístup,“ popsala Matoušková. Jedním z cílů místních zastupitelů je proto kostel zpřístupnit všem turistům, kteří obcí projíždějí například do nedalekých Kladrub nad Labem, jejíž hřebčín je zapsán v UNESCO.

Kostel je jeden z mála zachovaných románských památek v Pardubickém kraji. Na stavbě z 12. století se z románské doby dochovala apsida a východní část lodi. Místní akvizici vítají. „Podařila se dobrá věc. Už se těším, až třeba o Vánocích vyrazíme do kostelíka na nějakou akci,“ řekla paní Zdena, jedna z místních obyvatelek.

Chystají se opravy

Obecní dominantu čekají také opravy. Řečany chtějí památku po částech opravovat a dávat do pořádku. Ke kostelu patří i přilehlé pozemky a mobiliář. „V budoucích letech bychom rádi revitalizovali park nacházející se kolem kostela, kde bychom rádi vystavěli stezku po historii naší obce. Celkový dojem nejstarší části obce, doufejme, umocní i výstavba nového náměstíčka a oprava místní komunikace naproti kostelu, vedle komunitního domu pro seniory,“ dodala starostka Řečan Michaela Matoušková.