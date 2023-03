Stávající mostovka z roku 1926 aktuálně vykazuje známky poškození, které snižují zatížení mostu na maximálně deset tun. Most se tak přiblížil konci své životnosti a má být nahrazen novým, který by měl splňovat nároky UNESCO i Ředitelství vodních cest.

Na mostním objektu probíhá diagnostika, která ukázala, že nosná konstrukce mostu je v tuto chvíli narušena hlavně vysokou korozí betonářské výztuže, a to větší části konstrukce. Z tohoto důvodu byla na mostě omezena doprava pro vozidla s hmotností nad deset tun a snížena rychlost na dvacet kilometrů za hodinu.

Na místě vyroste nový most s 90metrovým obloukem. "Z důvodu zápisu do UNESCO bude budován jiným technologickým a vizuálním způsobem," uvedl Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Správa silnic tak mimo jiné odstraní pilíř stoků, který může při povodních způsobovat možné problémy, dále bude zajištěn i plný plavební profil. Na mostě by v budoucnu měla také vzniknout cyklostezka a chodník, aby byla zajištěna lepší bezpečnost chodců i cyklistů.

V době výstavby bude provoz na silnici spojující Řečany nad Labem s Kladruby nad Labem veden přes mostní provizorium, které by se mělo postavit vedle stávajícího mostu. Provoz a dopravní obslužnost by tak měla být zachována.

Aktuálně probíhá výběrové řízení na koupi mostního provizoria, dodavatel by měl být znám nejpozději na konci dubna. „Pokud se nám provizorium podaří umístit v letošním roce, tak dopravní obslužnost nezaznamená žádné potíže, které by s tím byly spojené. Most bude obousměrný a v zásadě kromě toho, že to způsobí mírné zpomalení dopravy na úseku o délce řádově sto padesát metrů, žádné problémy na úseku Přelouč - Kladruby nad Labem nehrozí," uvedl Miroslav Němec.

Zdroj: Michal Žampach