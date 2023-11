Vedle původního mostu v Řečanech nad Labem stavbaři postavili mostní provizorium i s lávkou pro pěší. Provoz je jednosměrný, řídí se semaforem. Sloužit bude do doby, než Pardubický kraj vybuduje jiný most, který nahradí ten stávající železobetonový, který je v havarijním stavu. Náklady na výstavbu hejtmanství zatím vyčíslilo na 160 milionů korun, stavba má začít příští rok.

vedle původního mostu v Řečanech nad Labem stavaři instalovali na konci října mostní provizorium, jehož součástí je i lávka pro pěší. Sloužit bude do doby, než Pardubický kraj vybuduje most nový. | Video: Nikola Čížková

Původní most v Řečanech nad Labem slouží od roku 1926 a jak na spodní stavbě, tak na samotné nosné konstrukci jsou zjevné trhliny a praskliny.

Stávající most tak bude zdemolován a na jeho místě vyroste nový most. Místo se ale nachází poblíž hřebčína v Kladrubech nad Labem, který je zapsán na seznamu UNESCO. Nová konstrukce tedy bude muset splňovat určité podmínky. Při rekonstrukci mostu stavbaři řeku dočasně překlenuli a dopravu přemístili mimo stavbu tak, aby bylo možné projet a řidiči nemuseli místo složitě objíždět.

Mostní provizorium, po kterém řidiči už jezdí, má délku přibližně sto metrů a šířku pět metrů. Tvoří ho třímetrové segmenty. Hejtmanství si improvizovaný most koupilo a hodlá ho do budoucna použít i na dalších místech. Je totiž variabilní a jeho délka se dá upravovat podle šíře toku.

„Až přestane sloužit v Řečanech, může ho kraj využít po částech jinde, případně ho pronajímat. Stavebníci začali s pracemi v polovině června přípravou náspů, poté pokračovali s instalací konstrukce mostu. Přípravné práce a instalace trvaly přibližně čtyři měsíce,“ uvedl k instalaci provizoria náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Instalace provizoria a jeho pořízení krajskou kasu stálo 67,2 milionu korun bez DPH.

„Naší prioritou je, abychom řidičům co nejméně komplikovali život. Vzhledem k tomu, že celý záměr je nutné řešit s ohledem na nedalekou památku zapsanou na seznam UNESCO a není možné v dohledné době na projekt čerpat dotace, rozhodli jsme se vyčlenit na provizorium finance přímo z krajského rozpočtu,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že s rekonstrukcí mostu by se mělo začít v roce 2024 a podle odhadů by práce měly stát 160 milionů korun.

Součástí stavby je i dočasná lávka pro pěší, o kterou se bude starat obec, a to včetně zimní údržby.

„Lávka pro pěší je pro obec důležitá, smíšený provoz nikdy není bezpečný. Původní most je ve velmi špatné kondici a provizorium je dočasné řešení. Věřím, že se kraji podaří najít společnou řeč s Ředitelstvím vodních cest a vznikne most nový, aby cesta ke Hřebčínu Kladruby nad Labem, památky UNESCO, nebyla lemovaná provizoriem příliš dlouho,“ dodala starostka Řečan nad Labem a náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková.

Jaký most nahradí ten stávající, který je téměř sto let starý? Nová podoba mostu je navržena v délce 112 metrů a šířce 6 metrů s chodníky po obou stranách, vizuální podobu schválili i komisaři UNESCO. „S novým řešením mostní konstrukce vznikne i cyklostezka, která výrazně zvýší bezpečnost cyklistů. Jejich pohyb je na komunikaci díky kulturní památce Národní hřebčín Kladruby nad Labem značný. Na mostě se také počítá s chodníky pro chodce,“ sdělila Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Zároveň by měl být postaven tak, aby vyhovoval plánům na splavnění Labe.