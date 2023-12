Mateřské školy mají nové reflexní vesty pro děti. Nesou na sobě znak a název města Pardubice. Radnice jich nechala vyrobit kolem 950 kusů.

V mateřských školách se radují z nových reflexních vest. | Foto: archiv města Pardubice

Tři pardubické mateřské školy dostaly neobvyklý dárek - reflexní vesty pro děti. Do MŠ Mladých, MŠ K Polabinám a do MŠ Sluníčko je přinesl náměstek primátora odpovídající za školství Jakub Rychtecký. Zatím jich předal celkem 66, ale další budou následovat. „Čekalo se na dodávky a v brzké době se bude předávat 502 vestiček do ostatních školek," sdělila mluvčí města Ivana Dolanová. Dodala, že od roku 2019 se podařilo rozdat 3 300 reflexních vestiček a letos šlo na tento projekt 60 tisíc korun z programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti.

Každá mateřská školka si mohla sama vybrat konkrétní typ a velikost reflexních vestiček. „Některé paní ředitelky MŠ preferovaly vestičky zapínací, jiným vyhovovaly více ty přes hlavu. K dispozici byly dvě barevné provedení, žlutá a oranžová," popsala Dolanová. Připraveny jsou i rezervní zásoby, protože celkově bylo vyrobeno kolem 950 vestiček.

„Každá mateřská školka absolvuje řadu procházek po městě, navštěvují různá umělecká představení, a tím pádem se pohybují často pěšky. Reflexní vestu vnímám jako základní prvek, který bezpečnost našich dětí garantuje právě svojí viditelností," uvedl náměstek Jakub Rychtecký. Dodal, že po nastoupení do funkce ho velice mrzelo, že vybavenost mateřských školek v tomto ohledu nebyla. „Přemýšleli jsme, jakou konkrétní podobu by vestičky měly mít. Chtěli jsme skloubit myšlenku bezpečnosti a zároveň patriotismu. V dětech chceme vychovat hrdost ke svému městu, a proto na sobě vestičky nesou znak a název města Pardubice,“ doplnil Rychtecký.

Pozitivní reakce na reflexní vestičky byly ve všech navštívených školkách. „Nyní už máme vestičky kompletně pro celou školku. Jsem moc ráda, že jsme si mohli vybrat velikost a konkrétní typ,“ uvedla Eva Králíčková, ředitelka MŠ Mladých, kam putovalo 26 oranžových reflexních vest.

Na nové bezpečnostní vesty se mohou v lednu těšit v těchto pardubických zařízeních: Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace, MŠ Pastelka, MŠ Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, MŠ Pardubice Wintrova, MŠ Motýlek, MŠ Pardubice Benešovo náměstí, Lentilka, MŠ Dubina Erno Košťála, MŠ Kamarád, MŠ Kytička, MŠ Zvoneček, MŠ Pardubice Pospíšilovo náměstí.

S využitím tiskové zprávy.