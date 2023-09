Na sobotním Regionálním den železnice 2023 v České Třebové byla pokřtěna vůbec první motorová jednotka RegioFox přezdívaná "Liška", která bude už letos v Pardubickém kraji vozit cestující. Nová jednotka má však své dětské nemoce, jak se ukázalo.

Křest jednotky RegioFox v České Třebové | Foto: Pardubický kraj

Křtu se ujali zástupci Českých drah a Pardubického kraje, který objednal u národního dopravce pořízení nové generace vlaků pro zvýšení kvality i komfortu cestování. Jenže i na dalších testovacích jízdách nového vlaku se ukázal problém: Jednotky jsou příliš hlučné.

Stížnosti cestujících potvrdily i České dráhy, které jsou prvním zákazníkem polské Pesy pro tyto jednotky. Výrobce problém řeší. Zatímco v interiéru je pocitově jízda tišší než u předchozí generace motorových jednotek RegioShark, venkovní hluk je větší problém. Na problém upozornili čtenáři serveru zdopravy.cz. Výrobce už chystá úpravy.

"Vnější hlučnost vozidel sledujeme a společnost PESA budeme tlačit do takových úprav jednotek, které povedou ke zvýšení komfortu našich zákazníků a ke snížení hlučnosti motorové jednotky řady 847,“ řekl serveru zdopravy.cz mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Problém se týká powerpacku od společnosti Rolls-Royce, zejména chlazení.

Jenže hlučnost není jediný problém, který už u RegioFoxu vyskytl:

Nová motorová jednotka RegioFox, tedy ve volném překladu regionální liška, má být už na konci letošního roku nasazena na trati 238 na lince z Pardubic do Havlíčkova Brodu. "K představené jednotce v barvách Pardubického kraj záhy přibude šest dalších, které budou u nás nasazeny na dalších tratích. Komfortní moderní interiér s ergonomicky tvarovanými sedačkami a oddílem 1. třídy bude dalším výrazným posunem v naší snaze provést obměnu vozového parku. Jednotka je již vybavena zabezpečovacím systémem ETCS,“ popisuje novinku na krajské železnici hejtman Martin Netolický.

„Lišku“ mohli cestující vidět na konci prázdnin, kde se jednotka od výrobce PESA Bydgoszcz testovala v ostrém provozu.

Křest jednotky RegioFox v České TřebovéZdroj: Pardubický kraj

„Jsem rád, že se nasazení RegioFoxů blíží a že jsme pokřtili první stroj v našich barvách. Objednávka sedmi nových souprav je zakázka za 665 milionů korun, která se nějaký čas připravovala. S termíny nasazení nejde moc pohnout, protože do všeho zasáhl nedostatek surovin, ruská agrese na Ukrajině, ale záleželo i na tom, jak nové vlaky obstojí ve zkouškách. RegioFoxem jsem se se svezl v únoru ve Zkušebním centru Výzkumného Ústavu Železničního ve Velimi. Je to velice komfortní jednotka, která bude jezdit provozní rychlostí 120 kilometrů v hodině a má kapacitu 110 sedících cestujících v první i druhé třídě. Je to další posun a evoluce v regionální železniční dopravě,“ dodává k zavedení RegioFoxů do praxe náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Nové soupravy, kterými se cestující poprvé svezou po prosincové změně jízdních řádů, jsou částečně nízkopodlažní a určené pro přepravu kočárků a jízdních kol. Součástí výbavy je klimatizace, topení, univerzální vakuové WC, vnitřní i vnější LED osvětlení, infopanely a WiFi.

O pohon se starají dva 400 kW motory Rolls Royce Solutions splňující emisní limity EU 5. Lze je také provozovat na hydrogenačně upravený rostlinný olej (HVO), jeho užitím lze podle výrobce snížit emise skleníkových plynů o 70 až 90 procent.