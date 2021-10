Co říkáte na výsledky voleb? Co způsobilo, že hnutí ANO v kraji neobhájilo vítězství z roku 2017?

Cítím, že se ve společnosti vytvořila nálada proti Andreji Babišovi. Vnímám to negativně, protože pro mě je koalice Spolu hrozně různorodá a neslepitelná. Jako příklad lze uvést otázku manželství, ve které je třeba KDU-ČSL hodně konzervativní a chce dostat do Ústavy, že manželství je svazek mužea ženy. Ale TOP09 to vidí jinak a pokud se spojí s Piráty a STAN, tak ti jsou úplně liberální. Zopakuji slova Andreje Babiše – koalice jsou pro mě nedůvěryhodné. Výsledek voleb ale respektuji, o tom je demokracie. Stále máme ve sněmovně nejsilnější poslanecký klub, v tomhle jsme vlastně vítězi.

Nepovažujete za chybu, že se kampaň ANO zaměřila primárně proti Pirátům a možná tím umožnila koalici Spolu vyhrát volby?

Takhle se na to nedívám, ale osobně mám jisté pochybnosti o filozofii naší kampaně. V předchozích sněmovních volbách jsem byl krajským lídrem kandidátky a vždy jsme tady měli o zhruba dvě procenta víc, než byl celostátní průměr. Letos centrála do kandidátních listin zasáhla, což byl i můj případ. Kampaň byla hodně jiná v tom, že se centrálně propagovala jen osoba předsedy Babiše a regionální osobnosti nedostaly tolik prostoru. Musíme si to vyhodnotit, možná jsme při jiném cílení kampaně mohli mít o pár desetinek víc.

Prezident Miloš Zeman před volbami řekl, že sestavením vlády pověří předsedu strany, která bude mít největší poslanecký klub. To je Andrej Babiš. Má pro vás ale vůbec cenu pokoušet se skládat vládu, když koalice disponují ve sněmovně výraznou většinou?

Jednoznačně to cenu má. Je to v souladu s Ústavou. Hnutí ANO má 72 poslanců a má největší sílu ve sněmovně. Vím, že obě koalice se hned po zveřejnění výsledků domluvily na spolupráci. Trochu mi to připomíná situaci, která tady nastala před rokem při krajských volbách, kdy se proti nám strany taky domluvily už v sobotu večer. Nechceme ale házet flintu do žita, těch scénářů může nastat spousta. Znám Andreje Babiše osm let a on je ve vyjednávání opravdu dobrý.

Vláda je ale odpovědná sněmovně, neměl by ji tedy sestavovat ten, kdo bude mít zajištěnou podporu většiny poslanců?

Ústava zná obě varianty. Tady nemůžeme říct, která z nich je lepší. Prezident může pověřit nejsilnější stranu, nebo někoho, kdo mu přinese podpisy alespoň 101 poslanců, logiku má oboje.

Jak už jste zmiňoval, ANO vyhrálo před rokem krajské volby, ale ostatní strany vás obešly. Nebude problém v tom, že vaše strana vede dost vyhrocené předvolební kampaně a pak jí schází koaliční potenciál?

To je asi otázka spíš pro politology. Já nejsem moc kontroverzní nebo útočný člověk…

Počkejte, ale v loňské kampani před krajskými volbami jste byl vůči hejtmanovi Martinu Netolickému útočný docela dost.

Tam byly spíš útoky ze strany hejtmana Netolického. Agresivitou a útokem zaujmete určité množství lidí a přitáhnete je k sobě, ale má to i negativum, že část voličů odradíte. Z osobních zkušeností, které mám z předvolební kampaně přímo v terénu, tak naši voliči této rétorice rozumí a mají chuť za nás bojovat.