Řidiči na Pardubicku se mají do Vánoc dočkat nového mostu přes Černskou strouhu. Předtím ale přes silnici z Lázní Bohdaneč do Přelouče tři dny neprojedou, aby silničáři mohli položit nový asfalt. Mostní provizorium nestačilo.

Silnice bude neprůjezdná od 14. do 16. prosince. Most se opravuje kvůli nevyhovujícímu stavu. „V loňském roce se kvůli špatnému technickému stavu nosné konstrukce muselo přes most položit mostní provizorium,“ přiblížil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš. Silnice je tak důležitá, že nebylo možné ji zavřít úplně. Proto pracovníci při rekonstrukci nainstalovali semafory, které provoz řídí kyvadlově. Doprava tak v tomto úseku zůstala zachována po celou dobu stavby.