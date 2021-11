Člověk s trvalým nebo přechodným pobytem v Pardubicích může službu Senior taxi využít čtyřikrát do měsíce a za jednu jízdu zaplatí 25 korun, zbylou částku dopravci hradí město. Počet zájemců o tuto službu v Pardubicích neustále roste. „V současnost máme 4141 vydaných karet Senior taxi, v posledních měsících rostou i čísla jízd, měsíčně se průměrně jedná o přibližně 1100 jízd,“ řekl náměstek primátora pro sociální politiku města Jakub Rychtecký.

Za zvýhodněnou cenu mohou taxi využít senioři starší 70 let. „Za tu cenu je to skvělá služba. Ale pravda je, že s obsazeností to bývá těžší,“ řekla Martina, která taxi objednává pro svou maminku. „I když jsme volaly tři dny dopředu, čas, který jsme chtěly, už nebyl volný,“ dodala.

Každá třetí jízda je do nemocnice

Senior Taxi

Pardubice Senior taxi provozují od roku 2018. Služba je provozována na území Pardubic pro osoby s trvalým bydlištěm na území statutárního města Pardubice a jejich doprovodu. Službu mohou využívat osoby starší 70 let a držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P bez omezení věku. Přepravovat lze také menší břemena a zavazadla, popř. zdravotnické pomůcky (mechanický vozík, chodítka…).

Senior taxi je podle statistik města nejčastěji využíváno pro cesty k doktorovi. Taxíky nejvíce míří do nemocnice, poliklinik a k obvodním lékařům. Cestu do Pardubické nemocnice ale stále komplikuje rekonstrukce nadjezdu Kyjevská.

Každá jízda do nemocnice trvá déle a stojí i více peněz. „Od uzavírky nadjezdu v ulici Kyjevská do října 2021 bylo celkem 2304 jízd z nebo do nemocnice, což je průměrně zhruba každá třetí jízda. Na objízdných trasách musí přitom taxi najet v průměru přibližně 2,1 kilometru navíc, což se projevuje na nákladech,“ informoval Rychtecký.

Uzavírka pro pacienty nemocnice znamená horší dopravní dostupnost. „Ačkoliv rekonstrukce ztěžuje dostupnost Pardubické nemocnice, samozřejmě chápeme potřebu most opravit,“ uvedla před časem mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Karolína Frýdová.

Práce na nadjezdu by měly skončit v dubnu 2022. „Nadjezd sloužil bez větších oprav nepřetržitě téměř 60 let. Není tedy divu, že až jeho rekonstrukce odhalila, v jak špatném je technickém stavu,“ dodal k rekonstrukci mostu primátor Pardubic Martin Charvát..

Město slibuje, že zdražovat se nebude

Pardubice nyní jednají s provozovatelem Senior taxi o kompenzacích. Smlouvu s dopravcem město uzavřelo před tím, než padlo rozhodnutí o rekonstrukci nadjezdu. Cena jízdného se ovšem pro zákazníky nezmění. „V současnosti je platná koncesní smlouva uzavřená na základě otevřeného výběrového řízení a je platná do června roku 2023. Chci tedy ujistit, že cena jedné jízdy je pro uživatele 25 korun a měnit se nebude,“ sdělil Rychtecký. Město Pardubice podporuje službu Senior taxi ze svého rozpočtu částkou jednoho milionu korun ročně.

Psali jsme dříve

Zůstávají čtyři jízdy měsíčně

S ohledem na napjatý rozpočet vedení města nepočítá s rozšířením služby. Zůstane stejný počet jízd na osobu i místa, kam taxíky jezdí. Zdarma se stále sveze i doprovod přepravovaného seniora.

Speciální taxíky jsou určeny pro ty, kteří se potřebují dopravit do některého lékařského nebo rehabilitačního zařízení, na úřady, poštu nebo hřbitov. Službu mohou senioři využít i pro cestu na očkování, ale vydat se mohou i za kulturou.

Podívejte se: Oprava najdezdu u nemocnice pokračuje

„Rádi bychom seniorům a lidem s hendikepem ještě více zpřístupnili také kulturu, proto jsou na seznamu i námi zřizované Východočeské divadlo Pardubice či Komorní filharmonie Pardubice,“ dodal k službě Rychtecký. Jízdu si lidé mohou objednat ale třeba i do kostela, na pardubický zámek, do kulturních domů či do domovů pro seniory nebo denního stacionáře.