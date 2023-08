Hrad Kunětická hora přivítal během července více než 11 tisíc platících návštěvníků, což je o téměř osm tisíc více než za stejné období loni. Renovace hradního paláce se podle ředitelky turistické oblasti Pardubicko ukázala jako velký tahák.

Kunětická hora. | Foto: turistická oblast Pardubicko

V letošním červenci zaznamenalo Pardubicko významný nárůst návštěvnosti. Velký podíl na tom má hrad Kunětická hora u Pardubic, který letos v květnu otevřel dosud nepřístupné severní křídlo hradního paláce. Uvedla to ředitelka turistické oblasti Pardubicko Markéta Krátká. „Hrad přivítal během července více než 11 tisíc platících návštěvníků, což je o téměř osm tisíc více než za stejné období loni. Renovace hradního paláce se ukázala jako velký tahák," řekla Krátká.

V severním křídle hradního paláce se návštěvníci díky nové dřevěné konstrukci dostanou až do úrovně druhého patra, odkud je výhled na hrad a jeho okolí. Ve spodní části někdejšího královského sálu je možné na novém dřevěném pódiu pořádat kulturní akce.

Proměnu podstoupilo i jižní křídlo. Byl upraven povrch palácového nádvoří a obnoveny historické omítky, restaurátoři odkryli například rudkové graffiti ještě z doby Pernštejnů. Byly zrestaurovány kamenické prvky, opravily se elektrické rozvody a přibylo osvětlení. V expozicích věnovaných parforsním honům, jsou slyšet jezdci a štěkot psů, ve zbrojnici řinčení zbraní a kovářská dílna.

Za návštěvu stojí i další památky

Ostatní turistické cíle na Pardubicku mají také dobrou návštěvnost, některé dokonce vynikající, jako například Zelená brána v Pardubicích. Její návštěvnost v červenci letošního roku byla dvojnásobná oproti stejnému měsíci roku 2019, tedy před vypuknutím pandemie covidu-19.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem zaznamenal v červenci necelých 7 tisíc návštěvníků, co je oproti předchozím letům mírný pokles. Podle slov ředitelky turistické oblasti Pardubicko Markéty Krátké to může být důsledek toho, že kapacita prohlídek stájí byla snížena o polovinu. „Zájem o návštěvu hřebčína zůstává vysoký. Návštěvníky vždy vyzýváme, aby si vstupenky na prohlídky rezervovali předem online, čímž si zajistí místo,“ doplnila Markéta Krátká. Přidala i některá málo objevená místa Pardubicka, která rozhodně stojí za návštěvu. Kdo nemá rád davy, měl by navštívit zámek v Cholticích, Království perníku pod Kunětickou horou, či se vzdělat v nových institucích přímo v Pardubicích, kterými jsou Památník Zámeček a Institut Paměti národa.