Sto šedesát tisíc lidí se vypravilo vloni na prohlídky, výstavy a akce Východočeského muzea a dalších pořadatelů na pardubickém zámku. Podívejte se, jaké byly návštěvnické trháky roku 2023.

Pardubický zámek zažil v roce 2023 rekordní návštěvnost. | Foto: Východočeské muzeum Pardubice

Rekord v návštěvnosti překonal v uplynulém roce pardubický zámek. Na prohlídky, výstavy a akce Východočeského muzea v Pardubicích i dalších pořadatelů se tam vypravilo téměř 160 tisíc lidí. Lidé proudili především na prohlídkový okruh Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách, na výstavu k 100. výročí hokejového klubu a na kulturní akce jako Velikonoce na zámku nebo Pernštejnské hodování. Desetitisíce návštěvníků pak zhlédlo venkovní instalaci Světla vyprávějí na zámeckých valech.

Návštěvnost Zámku Pardubice

Rok 2022: 93 897 osob

Rok 2023: 158 579 osob

„Máme ohromnou radost. Po letech s náročnou rekonstrukcí zámku a covidovými omezeními si lidé jen postupně nacházeli cestu zpět na výstavy i na kulturní akce," řekl ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. Na výstavy zavítalo přes 47 tisíc návštěvníků, na kulturní akce muzea pak téměř 34 tisíc. Čísly zahýbala venkovní světelná expozice Světla vyprávějí, která byla součástí pardubického Adventu s vůní perníku. Tu si užilo přes 49 tisíc lidí.

Dynamo ve výhradní péči Dědka? Pardubická radnice chce prodat zbytek klubu

Nejnavštěvovanější z muzejní nabídky se stala Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách, kterou si prohlédlo 14 a půl tisíce lidí. Tento prohlídkový okruh si každý může projít sám nebo s průvodcem. Loni byl oceněn v soutěži Gloria musaealis, která hodnotí počiny v oboru muzeologie. „Tento okruh sklízí pochvaly i od běžných návštěvníků. Líbí se jim, jak se v něm povedlo skloubit prohlídku zámku s muzejní expozicí, že si mohou nádhernou renesanční památku projít skrz naskrz a renesanci zažít díky interaktivním prvkům,“ dodal ředitel muzea Tomáš Libánek.

Z výstav u veřejnosti bodovalo Dynamo 100, věnované jubileu pardubického hokejového klubu. Během deseti měsíců ji vidělo téměř devět tisíc lidí.

Zdroj: Deník/Nikola Remešová

Stálicí je také vyhlídka na zámecké věži s nedávno dokončenou expozicí, na tu loni vyšplhalo téměř šest tisíc osob. Z kulturních akcí byly nejoblíbenější Velikonoce na zámku, Pardubický festival piva, Pernštejnské hodování a Sladké Vánoce, na které mířilo pokaždé od tří do pěti tisíc zájemců.

„Pardubický kraj v minulých letech do zámku i do klíčových muzejních expozic investoval a je milým zadostiučiněním, že to lidé rekordní návštěvností ocenili. S nemalými investicemi počítáme i v dalších letech, takže atraktivita tohoto celokrajsky výjimečného místa určitě ještě poroste,“ doplnil náměstek hejtmana Pardubického kraje pro investice a kulturu Roman Línek.

Nejnavštěvovanější výstavy, expozice

1. Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách – 14 495 osob

2. Všechny expozice a výstavy (společná vstupenka) – 11 038 osob

3. Dynamo 100 – 8767 osob

4. Zámecká věž – 5776 osob Nejnavštěvovanější akce Východočeského muzea

1. Velikonoce na zámku – 4 960 osob

2. Pernštejnské hodování – 4 296 osob

3. Pardubický festival piva – 3548 osob

4. Sladké Vánoce – 3493 osob

Zdroj: Čížková Nikola