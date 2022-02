Reportérka Klicperová míří do války na Ukrajině. Uvidím, kam se dostanu, říká

Válečná zpravodajka a fotografka Lenka Klicperová z Pardubic hned ve čtvrtek ráno začala balit. „Odjíždím na Ukrajinu, ale je otázka, jestli se dostanu přímo až do země. Nevím, jak to bude vypadat. Sedám do auta a vyrážím. Zatím to nechci komentovat, až budu na místě nebo aspoň na hranicích, tak ano,“ řekla Klicperová.

Lenka Klicperová | Foto: Archiv

Situaci na Ukrajině sleduje delší dobu. „Je mi z toho, co se děje, smutno. V mých osmnácti pro mě neznamenal nikdo víc než Vysockij, Okudžava, Kerouac nebo Burroughs,“ podotkla Klicperová v diskuzi na sociální síti. Novinářka a fotografka Lenka Klicperová se specializuje na reportáže ze zemí zasažených válečnými konflikty. Pracovala v řadě afrických zemí, od Angoly přes Namibii, Nigérii, Tanzanii, Keňu, Etiopii, Mali, Čad, Niger po Demokratickou republiku Kongo. Několikrát jako reportérka navštívila Afghánistán. Dostala se také do Somálska sužovaného dlouholetou válkou. Je spoluautorkou řady dokumentů a televizních reportáží. Je nositelkou devíti cen a nominací v soutěži Czech Press Photo – jak za fotografie, tak za videotvorbu. Spolupracuje s novinářkou Markétou Kutilovou z Poličky, s níž vydala několik knih. V roce 2020 to byly knihy Válka je mým osudem a S lékaři v první linii. V ní se autorky věnují boji zdravotníků s nemocí covid-19 v Česku. V září 2020 vypukla válka v Náhorním Karabachu. Lenka Klicperová se s Markétou Kutilovou opět rychle přesunuly do centra dění. Válku na Kavkaze zachytily v mnoha reportážích, ale také v knize Poslední zapálí vesnici.