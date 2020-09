Tradiční Retroměstečko otevřelo své brány v sobotu dopoledne a návštěvníky sem nelákala pouze nostalgie a zájem o „živou“ historii, ale i slunečné počasí nastávajícího babího léta.

Jednou z nejvíce okupovaných zón bývalých kasáren se stala zdejší tanková aréna, kde bylo v akci hned několik rarit, které člověk jen tak nevidí. Například prvorepublikový československý tančík Tč vz 33, jehož soukmenovci se dostali do bojového nasazení v březnu 1939 při obraně Podkarpatské Rusi proti Freikorpsu a v roce 1944 při Slovenském národním povstání.

Největším lákadlem však byl západoněmecký tank Leopard Ia5 z poloviny šedesátých let minulého století, který do Pardubic přicestoval z Panzer Farmy Muzea Nasiels, jež se nachází jen několik desítek kilometrů od Varšavy. Nepřijel však po vlastní ose: „To bychom se nedoplatili a jeli jen od benzínky k benzínce,“ řekl s úsměvem hrdý majitel tanku Stanislav Keszycki, jehož opancéřovaný Leopard si na 100 kilometrů vezme „pouhých“ 600 litrů nafty a jehož polští tankoví nadšenci získali po jejich „odchodu“ do důchodu před čtyřmi lety od belgické armády. „Tento tank byl náš sen a jsme rádi, že jsem jej získali. A zařadil se do naší nepočetné sbírky zhruba 200 tanků,“ dodal Stanislav, který se svými kamarády na další ročníky Retroměsteča připravuje i další raritu v podobě legendárního německého druhoválečného útočného děla Sturmgeschütz III. „Na něm je však ještě hodně práce, ale jakmile bude zrenovován, tak se určitě do Pardubic podívá,“ dodal Stanislav.

Na tanky se sbírky Panzer Farmy se vždy těší i hlavní pořadatel Retroměstečka Miroslav Toman: „Kluci jsou naši dlouholetí kamarádi a jsem rád, že se i díky nim podařil splnit náš sen a na vlastní oči vidět Leoparda. Toho jsme lidem slibovali roky. A jak se zpívá, že sliby se mají plnit nejen o Vánocích, tak jsme v tomto ohledu lidem přání splnili,“ řekl Miroslav Toman a ocenil práci všech kteří se na akci podíleli. „Po těch jarních problémech kolem koronaviru jsme se báli, že se akce neuskuteční, ale nakonec jsme to riskli a vyplatilo se,“ dodal muž, který je hrdý nejenom na vojenskou techniku, ale i na techiku hasičskou, jež zahrnovala prakticky celou éru boje proti ohni. A to od koňských stříkaček až po moderní techniku a výzbroj. Tu ostatně muži pod patronací sv. Floriana přihlížejícím ukázali při akci, kdy se v azbestovém mundúru, který spíše připomínal oblek návštěvníků z vesmíru, prošli ohněm. Ještě před tankovou arénou, kde se návštěvníkům představily i tanky M3A1 Stuar či legendární dou T-72 a T-54 M, kohorta návštěvníků prošla i kolem stanů, kde byly k vidění hračky, kuchyňské potřeby a spotřebiče, elektronika či školní pomůcky let nedávno minulých. A i zde se z rodičů staly opět děti.

„Vidíš, tuhle váhu, kde se posouvalo se závažím, měla babička. A s touhle oranžovou tatrovkou jsem si hrál na písku,“ rozplývala se generace „husákových dětí“ nad škálou jim známých, ale mnohdy zapomenutých věcí. Velmi oblíbeným stanovištěm bylo i to, kde si lidé mohli vyzkoušet střelbu na terč z „airsoftovky“. Koho přemohl hlad, mohl ochutnat pravý vojenský guláš uvařený v nefalšované polní kuchyni. Zkrátka po oba víkendové dny, které navíc podpořilo i krásné počasí, bylo v Retroměstečku co k vidění, vyzkoušení a nakousnutí.