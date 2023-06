Návrh na proměnu místa po levé straně Hradecké ulice směrem z města do Polabin vytvořili architekti, kteří navrhovali také pražskou Florenc, centrum Brna nebo zastávky metra. V cestě revitalizace ulice ale stojí pás zeleně, který chtějí někteří politici i místní bránit.

Společnost CFIG Real Estate už odkoupila pět soukromých pozemků na největší zelené ploše uprostřed Pardubic, na které je louka s remízky. Město není vlastníkem pozemků, ale může plány developera ovlivnit územním plánem.

„V platném územním plánu, i v nově připravovaném, jsou tyto pozemky určeny pro zeleň, nikoliv pro výstavbu. Vlastník pozemku může požádat o změnu územního plánu, ale nelze predikovat, jestli by případnou změnu zastupitelé akceptovali,“ sdělil primátor města Jan Nadrchal s tím, že oceňuje to, že investor chce o záměru a jeho podobě diskutovat.

Developer odkoupil zhruba 3,5 hektaru s cílem propojit centrum města s pardubickými čtvrtěmi Polabiny, Stavařov, Cihelna a Univerzitou.

Vizualizace návrhu projektu Bulvár Hradecká.Zdroj: CFIG Real Estate

„V Pardubicích žiji celý svůj život, V Polabinách jsem se dokonce narodil, a troufnu si říct, že podobný projekt tu dlouhou dobu chyběl. Současná Hradecká ulice není reprezentativním spojením centra města s kampusem univerzity, Polabinami a dalšími městskými čtvrtěmi,“ uvedl Martin Chovanec, zakladatel CFIG a pokračoval: „Urbanistické pojetí Bulváru Hradecká nabízí mnoho pozitiv nejenom pro občany, ale i místní faunu, flóru a v neposlední řadě samozřejmě pro samotné město. Příjezd do centra dostane moderní tvář 21. století, budou vystavěny nové moderní byty a kanceláře, zelené plochy budou chráněny, rozvíjeny a povýšeny na novou úroveň,“ řekl Chovanec s tím, že městský park zůstane netknutý. Investora zajímá pouze oblast podél Hradecké ulice směrem k mostu Pavla Wonky. Zájmové území má být pouze v rozsahu od silnice k cyklostezce.

Společnost už projekt představila pardubickým zastupitelům. „Jsme si velmi dobře vědomi, že se jedná o projekt, který vyžaduje dlouhodobou přípravu. Nyní chceme celý projekt konzultovat s politickou reprezentací města, na odborné úrovni, jako je doprava a životní prostředí, s dotčenými orgány státní správy a v neposlední řadě i s veřejností,“ dodal PR ředitel společnosti Daniel Strnad.

Část parcel chce investor věnovat městu, aby si mohlo opravit dané území do podoby parku s amfiteátrem pro letní kino a další kulturní akce.

Část opozičních zastupitelů nesouhlasí

„Bohužel ziskuchtiví si neuvědomují, že právě velkým přínosem toho Boubínu je to že tlumí hluk, ochlazuje prostor, čistí vzduch od prachu a tvoří jedinečnou rekreační zónu, která pro mnoho lidí činní život v Polabinách snesitelnějším. Hezké vizualizace developera mají jen vzbudit dojem, že vlastně o nic nejde,“ uvedl Filip Sedlák (Naše Pardubice), který zástavbu odmítá a chce proti ní činit i patřičné kroky.

"Stojí proti sobě současná "divoká" příroda a zelený pruh oddělující centrum města od Polabin a "kultivace" tohoto prostoru s komerčními zájmy investora. Vidím zde velké riziko v prolomení územního plánu, které by otevřelo cestu k další zástavbě podél Hradecké ulice například i na druhé straně. Na druhou stranu oceňuji představení projektu zastupitelům hned od začátku," uvedl zastupitel za KDU-ČSL a bývalý radní města Vít Ulrych s tím, že podle něho Pardubice nemají nedostatek obchodních nebo kancelářských prostor, aby jim musela ustoupit cenná zeleň ve středu města.

„Je potřeba podotknout, že jde o záměr, jehož případná podoba nemusí být konečná,“ doplnil mluvčí radnice Radim Jelínek.

Pro společnost je tak nyní klíčové získat dvacet hlasů zastupitelů pro změnu územního plánu.

Podle společnosti CFIG, kterou Pardubáci znají například z nově zrekonstruovaného letního stadionu jako partnera FK Pardubice, město získá propojení dvou částí města, které odděluje Wonkův most nebo novou dominantu města v podobě výškové budovy či nového náměstí s fontánou a sochou Artura Krause.

„Ulice získá nový rozměr v podobě pojetí moderního městského bulváru se zelenými pásy, novými cyklostezkami a 6,5 metru širokým pěším bulvárem,“ popsala svůj projekt společnost s tím, že počítá s příspěvkem 100 tisíc korun pro zájemce, kteří v souvislosti s nákupem nemovitosti změní trvalé bydliště.

Lidé na zveřejněný projekt reagují různě.

„Je to hezké místo, hlavně je to kus přírody ve městě, nechci, aby se to zničilo, betonu je všude už dost,“ řekla Pardubačka Marie. Někteří místní jsou naopak pro.

„Nevyužitá zeleň u hlučné silnice, nové budovy by to alespoň odhlučnily. Takže já nejsem proti,“ oponoval Jan Dvorský.

Betonová džungle

Podle developera návrh zachová kompletní ráz lokality a nebude betonovou džunglí, naopak, má být více šetrnější k životnímu prostředí.

„Chceme doplnit v místě chybějící občanskou vybavenost, parkovací místa a díky moderní architektuře změnit ulici Hradeckou z nevzhledného silničního přivaděče v moderní městský bulvár, který urbanisticky propojí dvě oddělené části města,“ uvedla společnost CFIG Real Estate.

Architektonickou a urbanistickou studii společnost zadala českému architektonicko–urbanistickému ateliéru UNIT Architekti.

