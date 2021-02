/FOTO, VIDEO/ Maminka před sebou tlačí kočárek a míří z Pernštýnského náměstí v Pardubicích do Pernštýnské ulice. V tu chvíli se ale z boční ulice vyřítí auto a prosviští těsně kolem ženy. „Jedu s kočárem a ze zatáčky se vyřítí jak střela, mine nás o milimetry a svalí kočár,“ popsala následně svůj zážitek Adéla Friesová, podle níž jel řidič nepřiměřenou rychlostí a byl neohleduplný. Řidič vozidla po incidentu zastavil, podle něho žena do auta vrazila sama.

Jezdí se tu šíleně, stěžují si lidé... | Video: DENÍK/Lada Součková

Malého syna žena sebrala ze země, na pomoc jí přiběhl Michal Bartoš z blízkého antikvariátu. „Paní jsem pomohl vstát a doprovodil ji domů. Tohle se tu děje denně. Spoustu let na to upozorňujeme, ale všem je to jedno. Dokud se někomu něco nestane, tak se s tím nebude nic dělat,“ uvedl Bartoš.