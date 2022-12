Zakončení nového úseku bude poblíž obce Ostrov na Chrudimsku, kde se napojí na stávající silnici první třídy I/17, dopravu svede do Vysokého Mýta a dále na Moravu. „V současné době provádíme dokončovací práce zejména na záchytných systémech, dopravním značení, výstavbě oplocení a terénních pracích v nejbližším okolí dálnice. Dále finišuje výstavba odpočívek včetně čerpací stanice Shell, a to včetně mobiliáře. Ta bude též otevřena k 22. prosinci,“ sdělila Petra Drkulová z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na realizovaném úseku dálnice D35 Časy – Ostrov se právě dokončuje oboustranná odpočívka Dolní Roveň. Odpočívadlo poskytne 78 parkovacích stání pro řidiče nákladních vozidel, 188 míst pro osobní automobily, 12 pro autobusy i 12 míst pro karavany či obytné vozy. Odpočívka je navržena jako střední s čerpací stanicí a restaurací. „V současné době probíhá výběrové řízení na provozovatele. Restaurační zařízení bude dokončeno v příštím roce,“ dodala Drkulová.

Řidiči dokončení nového úseku kvitují. „Jezdím několikrát do roka ze severu Čech za příbuznými do Mikulče u Svitav a sleduji, jak se D35 kousek po kousku dostavuje. Rok co rok jsem tak v Mikulči o něco rychleji. Na nový úsek se vyloženě těším,“ svěřila se řidička Tereza.

Zátěžový test dopadl dobře

Úspěšně proběhly i zátěžové testy dálničního mostu v Uhersku, který je součástí nového úseku. Při testu byla použita čtyři nákladní auta o hmotnosti 32 tun a čtyři o hmotnosti 44 tun. „Dvě vozidla za sebou byla během zkoušky zaparkována zadními částmi k sobě na minimální bezpečnou vzdálenost. Zátěž trvala 30 minut,“ popsala Drkulová. Technici během zkoušky ověřovali odezvu nosné konstrukce. Sledovali takzvané průhyby v rozpětí nebo sednutí přilehlých podpěr. Podle ŘSD testy dopadly výborně.

V úseku se nachází tři mimoúrovňové křižovatky: Časy, Dašice a Ostrov. Součástí tohoto úseku bude také nové Středisko správy a údržby dálnic Městec, které bude zajišťovat zimní i letní údržbu. Budova zahrnuje objekty skladu posypové soli, dílen, skladů a krytých garážových stání pro techniku.

Pokračování dálnice k Mohelnici bude navazovat dalším úsekem Ostrov – Vysoké Mýto, včetně 570 metrů dlouhého tunelu Homole. V daném úseku začal archeologický výzkum a prvotní přeložky inženýrských sítí.

Dálniční úsek D35 Časy- Ostrov:

Stavba byla zahájena 12/2018 – Zprovozněna bude 22.12.2022

Délka 14,7 km

Stavební objekty: 155 Mosty: 16 na dálnici, 4 pod dálnicí, 2 na přístupech na pozemky

Celková délka mostů 1400m

Mimoúrovňové křižovatky: 2 (Dašice, Ostrov) Odpočívky: Dolní Roveň – v obou směrech

Protihlukové stěny: 4 (celková délka 5 460m)

Zhotovitel: Sdružení Eurovia + Metrostav + Swietelski

Smluvní cena: 3,2 mld. Kč bez DPH