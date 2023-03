Pardubičtí strážníci pomáhali řidičům v nesnázích. Poradili si s „vyčerpaným" autem i nepasujícím klíčem.

Řidička zůstala stát přímo na křižovatce, došlo LPG i benzín. | Foto: Městská policie Pardubice

V nepříjemné situaci se ocitla 54letá řidička. Se svým Suzuki zůstala stát na světelné křižovatce ulic Hlaváčova a Anenská v Pardubicích. Došlo jí totiž veškeré palivo, a to LPG i benzín. Na pomoc jí přispěchali strážníci. „Nepojízdné vozidlo odtlačili ze světelné křižovatky. Následně s řidičkou a kanystrem dojeli strážníci na benzínovou čerpací stanici - a pochopitelně pak i zpátky k vozidlu, které po dolití paliva poslušně nastartovalo," informoval tiskový mluvčí Městské policie Pardubice Jiří Sejkora. Žena tak mohla pokračovat v další jízdě.

Na Pernštýnském náměstí pomohla hlídka strážníků také řidiči v nesnázích. Při kontrole parkování oslovil strážníky řidič osobního vozidla s prázdnou pneumatikou. S přítelkyní přijel do Pardubic na dovolenou, ale hned při příjezdu do města utrpělo vozidlo defekt. Ve výměně kola tomuto páru bránila jediná věc – montážní klíč, který nepasoval. „Ani ve služebním vozidle se vhodný nástroj nenašel. Strážníci proto nabídli řešení v podobě dopravy k nejbližší prodejně autodílů a rychlému odvozu zpět. Cestou jsme přihodili i pár tipů, kam zajít a co navštívit. Tak snad už se zbytek dovolené vydařil o poznání lépe," uzavřel Jiří Sejkora.