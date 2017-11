Robert Fulghum: Jsem potomkem Cimrmana a Svěrák to neví

Pardubice – Na Malou scénu Východočeského divadla Pardubice zavítal vzácný host. Robert Fulghum s projektem LiStOVáNí, který představil jeho novou knihu Opravář osudů a s divadelním představením z knihy: Co jsem to proboha udělal?

Robert Fulghum jako host divadelního pořadu LiStOVáNí.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

S projektem LiStOVáNí navštívil a navštíví letos 60 českých měst a cítí se být Čechem. Divadelní představení, kde zaznívají jeho povídky, doplňuje světový spisovatel Robert Fulghum příběhy o své plánované kariéře bankovního lupiče i o tom, jak Zdeňku Svěrákovi zatajil svůj původ, který odvozuje od Járy Cimrmana. "Jsem jeho pravnukem a výsledkem géniovi jediné návštěvy ve státech," sděluje bezelstně publiku.



Naznačil jste, že vaše rodina má co do činění s Járou Cimrmanem.

Jeden z důvodů, proč si Čechů tak cením, je jejich kultura a to že, tomu fenoménu tady rozumí naprosto každý a kdykoliv to zmíním, tak si tu každý řekne: "Jo, ten o nás něco ví." A to je něco pro mě a moje myšlení. Národ, který stvoří a přijme takového vymyšleného hrdinu, je prostě báječný.



Zdeňku Svěrákovi prý svůj původ tajíte…

Mám rád tu Cimrmanovskou myšlenku, je velmi nekonvenční a velmi unikátně česká. Nikde ve světě nic takového nenajdete a já si velmi velmi velmi vážím Zdeňka Svěráka, kterého osobně znám, za to, že něco takového pomohl stvořit. Nedávno jsem shlédl film jeho syna, Po strništi bos, a myslím, že je to překrásný snímek. Jsme stejně staří osmdesátníci s šedivými vousy. Vlastně oba vypadáme jako bratři.



Ve své nové knize Opravář osudů jste nastínil zázračnou hospodu, kterou popisujete jako českou. Proč?

Mám české hospody rád. A bylo taková moje myšlenka o místě, kam bych rád zašel. Je asi potřeba přečíst si tu knížku, k poznání o čem ta myšlenka je, ale není to přitom žádná konkrétní hospoda, kterou bych doposud znal. Možná někdy v blízké budoucnosti. Mám plán, že když prodám dost knih, tak ji založím, ale nechci tam žádný sport.



To bude v České republice těžké, protože tady neseženete hospodu, kde nesedí aspoň čtyři kouči kteréhokoliv národního týmu a pár politologů..

No kdybyste chtěli hospodu, ve které se probírá sport, tak jdete do sportbaru. Tahle hospoda nic z toho nemá. Česká hospoda umí být ještě bláznivější místo, než hospoda irská. Mám k tomu vztah i proto, že první pivo, které jsem ve svých deseti letech bez vědomí mé matky ochutnal, bylo české. Stalo se tak v Texasu v jednom česko – americkém městečku. I proto se cítím být Čechem.