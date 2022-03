Snahu o jejich záchranu organizuje pardubická farářka Hana Ducho. Rodinu pardubický evangelický sbor podporuje dlouhodobě. Společně s dobrovolníky se upínají k mírovým jednáním a doufají, že rodinu budou pomoci brzy vyzvednout. „I válka má své pravidla. Teď by měli umožnit evakuaci osob,“ s nadějí řekla Ducho.

Rodina se musela několikrát rozdělit, otec Alexandr s Jaroslavou byli schovaní v krytu, zatímco matka do poslední možné chvíle zůstávala se synem Kirilem v bytě, kde je tepleji.

„Jaroslava je zatím v pořádku. Mám naději, že jí vlastně ani moc nedochází, co se kolem děje,“ popsala matka dětí Olga Žuňová pro Český rozhlas, který na příběh rodiny upozornil. Po odvysílání reportáže se farnosti ozvalo mnoho dobrovolníků, kteří byli připraveni pomoci.

„Nabídla se nám ostravská záchranná služba, jež by na své náklady vyslala sanitku s lékařským doprovodem,“ uvedla farářka s tím, že nyní vyčkávají, kdy bezpečnostní situace umožní vyzvednout rodinu v Kyjevě. „Od našich zpravodajů a kontaktů, kteří se zapojili, víme, že cesta do hlavního města by teď byla o život. Nejezdí ani sanitky,“ dodala Hana Ducho.

Pomoc nabídli i Lékaři bez hranic, ale ani těm situace neumožňuje bezpečně se pohybovat po ulicích Kyjeva.

Dobrovolníci se shodují, že nejhorší je, že musí vyčkávat.

Farnost pomáhá, jak se dá, zapojila se i do plánované pomoci uprchlíkům. Církev se rozhodla nabídnout prostory v Pardubicích a Horním Jelení jako zázemí pro případné uprchlíky nebo jako sklad věcí. I nadále hledá možné ubytování pro běžence.

„Prosíme, dejte nám vědět, zda a v jakých počtech byste byli schopni poskytnout zázemí lidem na útěku před válkou, pokud by se ukázalo, že je toho v České republice třeba,“ dodal za evangelickou církev kurátor Milan Chyba.

V Pardubicích jsou nyní potřeba především dobrovolníci. Farnost, která se nachází ve Sladkovského ulici, uvítá každou pomocnou ruku.

Váleční uprchlíci



Kvůli válce uteklo z Ukrajiny už více než půl milionu lidí. Nejvíce uprchlíků hledá pomoc v Polsku. Podle odborníků jich bude v následujících dnech přibývat. Do Česka jich podle ministerstva vnitra za poslední dny dorazilo přes dva tisíce. Ministr Vít Rakušan informoval, že Ukrajinci přicházející do Česka chtějí nejčastěji do Prahy či Středočeského kraje.