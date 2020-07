V Pardubicích vznikla nová rodinná hra Perníčkovi, jejímž cílem je netradičním způsobem představit zajímavá místa a události ve městě a okolí.

Soutěž Perníčkovi | Foto: Centrum Kosatec

„Každý, kdo se chce do hry zapojit, si v Turistickém informačním centrum, v Centru Kosatec, nebo na dalších místech zapojených do soutěže vyzvedne Perníčkovu soutěžní kartu. Za každou zaplacenou vstupenku do návštěvního místa uvedeného na kartičce dostanete jedno razítko perníčku do své soutěžní karty,“ popsala princip hry její organizátorka Jana Dubišarová.