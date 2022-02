„Zařízení, jako jsme my, není příliš mnoho, takže se na nás obrací rodiny třeba až ze Zlínského kraje. Snažíme se jim také vyjít vstříc, ale vždy dostane přednost rodina z Pardubického kraje,“ uvedla ředitelka centra Markéta Tauberová.

Dětské centrum Veská nyní hlavně pečuje o zdravotně postižené děti od novorozeneckého věku až do 12 let. Už při vstupu je zřejmé, že se jedná o prostor přátelský k dětem. Všude jsou veselé barvy, zábradlí na schodech je ve dvou výškách, aby na něj dosáhly i malé děti. To je dle Tauberové ještě pozůstatek kojeneckého ústavu.

„Postupně jsme se začali přesouvat k péči o těžce nemocné děti s život limitujícími nebo ohrožujícími onemocněními různého charakteru, neurologické, onkologické, po traumatech. Dalo by se říct, že teď přispíváme svým dílkem do rozvoje paliativní péče v Česku,“ představila zaměření péče vedoucí lékařka Barbora Červíčková.

Éra kojeneckých ústavů končí. Většina malých dětí v kraji je v rodinách

Jedná se sice o ústav pro těžce nemocné děti, ale prostory nepůsobí smutně a sterilně jako v nemocnici. Vedení centra se snaží, aby se děti cítily jako doma. K dispozici tak mají spoustu hraček, mohou poslouchat hudbu a sledovat pohádky. Jsou pod neustálým dohledem zdravotních sester a lékařů. Dětem je k dispozici také psychiatr a ve školním roce za nimi dochází učitelka. Protože i děti s těžkým mentálním postižením mají povinnou školní docházku. Pro ně je to ale spíše způsob socializace a odreagování se.

Hlavní, na co se snaží ve Veské zaměřit, je spolupráce s rodiči. „Rodina je velice důležitá. U nás nejsou v podstatě odložené děti. Většina dětí je tady po dohodě, kdy rodiče se na péči podílejí. Jezdí za nimi, někdy je doprovází na vyšetření, spolupracují a je to taková sdílená péče,“ poznamenala ředitelka.

Historie zařízení sahá až do roku 1926, kdy zde byla Červeným křížem postavena zdravotní osada pro tělesně oslabené děti ze všech sociálních skupin. V první polovině padesátých let 20. století se zde dočasně ukrývali uprchlíci z Řecka se svými dětmi. V roce 1956 zde byl založen kojenecký ústav pro 70 dětí do jednoho roku. Od roku 1992 se ze zařízení stalo dětské centrum. V roce 2006 byla otevřena první rodinná buňka „Červený korálek“. O čtyři roky později přibyl ještě „korálek“ zelený a žlutý.



V současné době je Dětské centrum Veská příspěvkovou organizací Pardubického kraje a disponuje pobytovou složkou (49 lůžek pro děti a 6 lůžek pro matky) a ambulantní složkou včetně denního stacionáře.

Vedle pečování o děti nabízí v centru také zácvik nemocných nebo nezkušených maminek. Cílem je dohlédnout na to, aby se po ukončení pobytu samy dokázaly postarat o své děti i o sebe. K těmto účelům jsou maminkám k dispozici dva samostatné byty s veškerým zázemím, kde se pod dohledem starají o své děti.

„Děláme zácvik pro rodiče, aby se naučili starat o dítě s těžším postižením. Máme i zkušenost, že jsme měli handicapovaného rodiče, který se tady učil péči o miminko. A dokonce jsme měli kombinaci závažného onemocnění jak dítěte, tak matky,“ uvedla lékařka Červíčková

Velmi nápomocné jsou i přechodné pobyty, při kterých se ve Veské o děti starají jen krátkou dobu. Je to odlehčovací péče pro rodiče, kteří si například chtějí odpočinout, potřebují si něco zařídit, nebo odjet na dovolenou, kde by dítě s nimi nemohlo být. Tato služba je velmi žádaná.

„Chceme, aby bylo co nejvíce dětí ve svých biologických rodinách, pokud my jim poskytneme takovéto služby. Buď je poskytujeme u nich v terénu, nebo je možnost tady u nás. Já to považuji za velmi zásadní věc,“ vysvětlila Červíčková.

Covid Dětské centrum ve Veské zasáhl, ale personál se snažil, aby je omezoval co nejméně. Rizikové byly především pobyty na krátkou dobu, kde docházelo k největšímu střídání děti. Zároveň bylo nutné omezit návštěvy. Přesto se podařilo zvládnout náročnější období bez větších potíží.

„Musíme se pochlubit, že jsme děti úplně neodřízli, snad jen přechodně, a přesto se nám je podařilo ochránit. Rodiče chodili otestovaní, ale po celou dobu jsme se snažili kontakt nepřerušit,“ zhodnotila s úsměvem Červíčková.

Centrum pro nemocné a ohrožené děti totiž musí fungovat za jakýchkoliv podmínek. „Příjem dětí je pořád stejný, covid necovid,“ uvedla Červíčková.