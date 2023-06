/ANKETA/ Rada města Pardubic rozhodla, že oživí téma přesunu pomníku, který se tyčí na náměstí Republiky vedle kostele sv. Bartoloměje. Podle ministerstva pardubický Památník osvobození, kterému místní neřeknou jinak než Rudoarmějec, nevykazuje výrazné uměleckohistorické hodnoty. Socha, na které je pionýr a rudoarmějec, který se se zbraní sklání se k dívce, která mu podává květiny, byla už v minulosti trnem v oku některých politiků, podle kterých není symbolem osvobození ani konce války. Město proto nyní prověří možnosti přesunout sochu z místa u Tyršových sadů na nové místo.

Sousoší od akademického sochaře Josefa Malejovského, ztvárňující rudoarmějce obklopeného dětmi, bylo na náměstí Republiky odhaleno v roce 1957. | Foto: Deník/Nikola Remešová

Radnice chce najít takové místo, které by bylo pro sochu Rudoarmějce adekvátní a blízké i co se historie týče. Uvolněný prostor by byl potom využit tak, aby doplnil plánovanou proměnu náměstí Republiky.

„Přesun sochy by byl také prvním krokem k revitalizaci této oblasti. Památník se nachází v místě, kde se naskýtá krásný výhled na zámek a jeho věž, proto zvažujeme doplnit prostor něčím, co by tento výhled spíše doplnilo. Určitě si pro Památník dovedu představit důstojnější místo a důstojnější provedení a uctění památky těch, kteří padli za naši vlast,“ uvedl radní a předkladatel tohoto záměru František Brendl.

Podle rozhodnutí Ministerstva kultury ČR Památník osvobození nevykazuje výrazné výtvarné ani uměleckohistorické hodnoty, proto byl také vyňat ze seznamu kulturních památek.

„V žádném případě samozřejmě nechceme sochu bourat, přeci jen je to připomínka důležité části naší historie. Na druhou stranu se nachází na místě, které má opravdu velký potenciál, které by se dalo využít jinak a dalo by se zapojit do konceptu proměny náměstí Republiky, kterou město chystá. Umím si v tomto prostoru představit například umělecké ztvárnění někoho z rodu Pernštejnů,“ dodal primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Další pokus o stěhování

O odstranění nebo přemístění sousoší se v Pardubicích nejedná poprvé, už se o tom uvažovalo. Stejné snahy se ve městě objevily například v roce 2010, když se rekonstruovaly Tyršovy sady. Znovu pak v roce 2017 při rekonstrukci zámku. Tehdy architekti také upozorňovali na to, že socha brání výhledu na zámek. Naposledy pak vloni v červnu. Ale ani v jednom případě kritici památníku nebyli úspěšní.

Radnice před rokem uspořádala pro zastupitele seminář s historiky, shodu ale nenašli ani odborníci. Město tak raději nechalo památník z roku 1957 na svém místě, rozhodli o tom radní.

„Vzhledem k tomu, že ani mezi odborníky nepanuje stoprocentní shoda na tom, jestli a proč památník odstranit, přemístit nebo jej ponechat tam, kde je, jsem přesvědčen, že by nebylo správné učinit nyní nahodilé, zbrklé rozhodnutí,“ prohlásil tehdejší primátor Martin Charvát.

Město ale nyní znovu zváží přemístění sochy z centra Pardubic.

Památník osvobození



Sousoší od akademického sochaře Josefa Malejovského, ztvárňující rudoarmějce obklopeného dětmi, bylo na náměstí Republiky odhaleno v roce 1957. Vyobrazuje rudoarmějce se zbraní, dívku s květinami a pionýry. První pokusy o jeho odstranění se datují už do roku 1968.