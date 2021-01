Pokus o upálení muž nepřežil

Dlouhé týdny bojovali lékaři ve FN Královské Vinohrady o život čtyřiačtyřicetiletého muže, který se na začátku loňského listopadu pokusil upálit na náměstí Republiky v Pardubicích. Muž, který při činu utrpěl vážné popáleniny na 60 procentech těla, však nakonec na začátku týdne zemřel. Informaci potvrdila mluvčí FN Královské Vinohrady Tereza Romanová.

Pardubice mají nového náměstka primátora

Novým náměstkem pardubického primátora se na prvním zastupitelstvu roku 2020 stal dvaatřicetiletý zastupitel Jan Nadrchal, kterého nominovalo hnutí ANO. Ostatní strany žádného kandidáta nenavrhly. Ve funkci náměstka Nadrchal vystřídal Helenu Dvořáčkovou, která svou rezignaci ohlásila v prosinci a s koncem roku funkci opustila.

Řidiči si musí dávat přednost, dva autobusy nadjezd neunese

Nadjezd v Kyjevské ulici v Pardubicích čeká na svou opravu již několik let. Výsledky, které přinesla lednová mostní prohlídka, nebyly přívětivé. „Kvůli zhoršujícímu se stavebně-technickému stavu bylo doporučeno omezit hmotnostně provoz na nadjezdu,“ řekl vedoucí odboru dopravy Vladimír Bakajsa. Na nadjezd tak nesměly od té doby vjet dva autobusy najednou. Na zastávce ve Štrossově ulici a taktéž u zálivu před nemocnicí se objevila dvě návěstidla, která řidiče informují o tom, zda mají volný průjezd.

Únor

O nádraží mají strážníci přehled. Přestěhovali se do domu, který byl určený k demolici

Z Pernerovy ulice na náměstí Jana Pernera. Část strážníků Městské policie Pardubice (MP) v únoru přesídlila do nové služebny, ze které mají přehled o dění v okolí pardubického hlavního nádraží. Nové zázemí získali zaměstnanci oddělení přestupků a oddělení dopravy, působiště mají od minulého týdne v téměř prázdném bytovém domě na náměstí Jana Pernera, který chtělo město původně zbourat. „Nádraží a Palackého třída jsou dnes nejvíce zatíženou oblastí z hlediska negativních dopadů větších měst,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát důvod, proč se strážnici přestěhovali k nádraží.

První pacient s koronavirem? Nákaza se u muže nepotvrdila

Pardubická nemocnice v první polovině února přijala pacienta s podezřením na koronavirus. „Pacient čtvrtým dnem pociťoval příznaky respirační nákazy, jako je vysoká teplota, suchý dráždivý kašel a motání hlavy,“ upřesnil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý s tím, že pacient 3. února přicestoval ze střední Číny, kde se nachází i město Wu-chan, které je ohniskem nákazy. Nákaza se u muže nepotvrdila.

První hříbě se narodilo ve Slatiňanech

V roce 2020 se první hříbě Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem narodilo ve Slatiňanech. Jedná se o klisničku Regencia, která přišla na svět v první polovině února. Na termín narození hříběte měla vliv také větrná bouře Sabine. „Klisny, kterým se blíží termín porodu, často porodí po změně počasí,“ upřesnili chovatelé. Klisnička Regencia vážila 75 kilogramů a v kohoutku měřila 102 centimetrů. Oproti matce měla světlejší zbarvení a jemnou srst, brzy ji však vyměnila za kratší, tmavší a ostřejší ochlupení. „Porod proběhl hladce, byl rychlý a bez jakýchkoli komplikací. Za čtvrt hodiny bylo hříbě na světe,“ popsala zootechnička.

Zdroj: DENÍK/Luboš Jeníček

Ptačí chřipka udeřila. O život přišlo 140 tisíc krůt a kuřat

V České republice se v únoru objevilo druhé ohnisko ptačí chřipky – zasaženy byly Slepotice. Usmrtit kvůli tomu bylo nutné téměř 140 tisíc kusů drůbeže.„Bohužel musíme potvrdit výskyt nákazy virem H5N8. Tento virus však není přenosný na člověka“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Z areálu v následujících dnech odjelo 14 kamionů, které na své korbě odvážely usmrcené kusy krůt a brojlerů do asanačního střediska ve Věži na Havlíčkobrodsku.

Několikrát jsem ji sekyrou uhodila, popsala žena obviněná z vraždy matky

Před Pardubickým soudem stanula osmadvacetiletá žena obviněná z toho, že zabila matku sekyrou.

Dcera svou 68letou matku udeřila poté, co se ženy pohádaly, celkem jí zasadila 13 ran do hlavy, další dvě do oblasti rukou. Poté si došla do dřevníku pro provaz a umírající seniorku škrtila. Mrtvé tělo zabalila do přikrývek a několik dní s ním pobývala pod jednou střechou. Když se chystala spáchat sebevraždu, zadržela ji policie. K vraždě došlo již v pondělí 22. července v Třebovici na Ústeckorolicku v rodinném domě, v němž ženy společně pobývaly. Mladou ženu poslal soud na let do věžení.

Březen

Bahno bylo legendou, říkají hosté pivovaru. Ustoupit muselo opravě nádraží

Rekonstrukce železničního uzlu Pardubice s sebou přinesla i nepříjemnosti. Kromě dlouhých výluk je to také konec minipivovaru Bahno, který v nádražní budově sídlil a milovníci piva si kvůli němu nechávali ujet vlak. „Jeden příběh končí, druhý začíná. Byli jste pro mě jistou legendou pardubického nádraží a patřili jste k němu stejně jako třeba Krychlič,“ napsal Jakub Stránský, když majitel na sociálních sítích oznámil, že od března se už Bahno na nádraží točit nebude. Neznamená to ale, že Bahno skončilo úplně, minipivovar se přestěhoval do Prachovic, kde se usídlí v budově jednoty. „Byl to jediný prostor, který odpovídal naší potřebě,“ vysvětlil Lammers.

Koronavirus v Pardubicích: důchodce se vrátil z Rakouska

První nákaza koronavirem v Pardubickém kraji se prokázala 10. března. Jednalo se o seniora z Pardubic, který se předešlý víkend vrátil ze zahraničí. „Je to import ze zahraničí, překvapivě nikoli z Itálie, ale z Rakouska. Jedná se o muže, který byl lyžovat, v neděli se u něho objevily první příznaky,“ uvedla tehdy za Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje epidemioložka Olga Hégrová. Muži nebylo dobře, volal proto na telefonní linku krajské hygienické stanice, která ho upozornila, ať nechodí k lékaři a zůstane doma, poté k němu přijel mobilní tým, který udělal odběr. Poté se čekalo, až vzorek potvrdí národní referenční laboratoř, ale její zpráva byla jasná – vzorek je pozitivní.

Obří Ruslan s miliony roušek a respirátorů dosedl v Pardubicích

V sobotu 21. března v Pardubicích přistálo první letadlo plné zdravotnického materiálu. Jeden z největších nákladních letounů světa Antonov An-124 do České republiky dopravil 106 tun zdravotnického materiálu z čínského Šen-čenu. Letadlo přistálo na vojenském letišti v Pardubicích mimo jiné proto, že se v nedalekém Opočínku nachází policejní sklad s volnými skladovými prostory, který byl centrálním meziskladem pro celé Česko. Ochranné potřeby přes noc vyložilo 115 vojáků za pomoci hasičů.

Zdroj: Deník / Luboš Jeníček

Nejstarší zeď v Pardubicích. Objev přepsal historii zámku

Že se na místě, kde dnes stojí Zámek Pardubice, dříve nacházel hrad, vyplývá z písemným pramenů. Jak vypadal nebo kde přesně stál, byly ale jen odhady. Nyní už mají archeologové Východočeského muzea jasnější představu. Při rekonstrukci zámku narazili v březnu na mohutnou zeď z opuky, která ve 14. století tvořila obytně obrannou hranolovou věž, takzvaný donjon. Podle všeho se jedná o nejstarší dochovanou zeď v Pardubicích. Mohutná zeď přepsala historii zámku, návštěvníci ji ale neuvidí. „Kdybychom ji nechali odkrytou a byla pod sklem, zdivo by dostávalo pořádně zabrat. Naším cílem je zeď co nejvíc ochránit, takže bude lepší, když ji přikryjeme geotextilií, zasypeme pískem a uděláme 3D model,“ vysvětlil archeolog Tomáš Zavoral.

Duben

Blikající konvoj projel městem. Hasiči a policisté děkovali zdravotníkům

Pardubicemi projel 12. dubna konvoj záchranářských aut, akcí hasiči, strážníci a policisté děkovali zdravotníkům. „Chtěli jsme poděkovat zdravotníkům za jejich dosavadní práci, kterou provádí naprosto skvěle. Jsou v přímém kontaktu s nakaženými, proto je potřeba jim poděkovat,“ informovala mluvčí hasičů Vendula Horáková. Pod majáky projela krajským městem auta Městské policie Pardubice, Jednotky sboru dobrovolných hasičů Pardubice I, Velitelství Vojenské policie Tábor, pracoviště Pardubice a Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Složky Integrovaného záchranného systému navíc vyzvaly lidi, aby se připojili a zdravotníkům zatleskali z oken a balkónů.

Muž potřeboval nový septik. Při kopání našel mince staré přes 300 let

O volné sobotě se Ladislav Frémuth z Bělečka na Pardubicku rozhodl, že se pustí do opravy starého septiku. Aby se dostal k trubkám zakopaným v zemi, pomohl si bagrem. Když poté díru zahrabával, objevil cenný nález. Přivolaní archeologové nalezli téměř dvě stovky mincí. Stříbrný poklad ležel na pozemku v Bělečku více než 300 let.

Drž si odstup na "půlku koně". Za vtipnou kampaní stojí pardubický Foxconn

V Pardubických ulicích se v dubnu objevila zajímavá a vtipná kampaň. Původně venkovní kampaň, která vtipně využila znak města, originálním způsobem nabádala obyvatele Pardubic, aby během pandemie koronaviru dodržovali bezpečnou dvoumetrovou vzdálenost. Při vzájemných kontaktech mezi sebou měli lidé zachovávat odstup na "více než půlku koně". Ke kampani se přihlásil pardubický Foxconn. Největšímu zaměstnavateli v Pardubickém kraji se díky přísným opatřením podařilo i v době koronavirové krize udržet výrobu v chodu. "Chceme pomáhat a být součástí Pardubic, chceme být dobrým sousedem. Věříme, že to společně zvládneme. I proto jsme se rozhodli obyvatele Pardubic potěšit vtipně zpracovaným sdělením, které je třeba přesvědčí, že rozestupy se vyplatí dodržovat,” vysvětlil Pavel Kožený, manažer PR a komunikace společnosti Foxconn.

Pitter je ze hry. Majitelem Dynama se nejspíš stane Dědek

Na dubnovém jednání pardubičtí zastupitelé rozhodli, že novým majitelem hokejového Dynama se stane miliardář Petr Dědek. Pro podnikatele z Vrchlabí se vyjádřilo 24 zastupitelů. Podle většiny z nich je Dědek jako majetnější zájemce s větší pravděpodobností schopný postarat se o stabilizaci klubu. „Ač je to velice bohatý člověk a podnikatel, má pověst velkého profesionála, na přímé otázky dává přímou odpověď, jeho firmy mají jasnou strukturu a jasné ambice. Věřím, že pošramocený kredit klubu dokáže rychle napravit,“ vysvětlil svou volbu zastupitel Vít Ulrych (Koalice pro Pardubice). S druhým zájemcem, pardubickým podnikatelem a majitelem FK Pardubice, Vladimírem Pitterem, tak město již dále nejednalo.

Květen

Pardubický fotograf bodoval v NASA

Pardubický fotograf Petr Horálek v květnu zabodoval u americké NASA. Ta jeho snímek maxima méně známého každoročního dubnového roje Lyrid publikovala jako Astronomický snímek dne. Foto má název „Lyrid Meteors from the Constellation Lyra“ (Lyridy z Lyry) a Horálek ho pořídil v Čáslavské zátoce Sečské přehrady. Na snímku Horálka je vidět kromě 29 meteorů také letní úsek Mléčné dráhy, jasné hvězdy Vega nebo Altair a samozřejmě klidná hladina Seče.

Zdroj: Deník / Kamil Dubský

Začíná stavba nového sídla Východočeské galerie

V druhé polovině května byla zahájena stavba nového sídla Východočeské galerie v areálu bývalých Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích. Budovu, která je dílem architekta Josefa Gočára a je národní kulturní památkou, zakoupil pro potřeby galerie Pardubický kraj v roce 2018. Přestavba by měla trvat necelé dva roky a stát bude kolem 280 milionů korun. „Východočeská galerie by se někdy v roce 2022 mohla začít stěhovat z prostorů na Zámku Pardubice do bývalých mlýnů,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

V Pardubických ulicích se objevila sdílená kola

V krajském městě se v květnu objevila stříbrnomodrá sdílená kola, na nichž mohou lidé jezdit prvních 15 minut z každé cesty zdarma. Kola mají nízký nástup, třírychlostní přehazovačku, kryt na řetěz, košík a světla, která se rozsvítí, jakmile se kolo rozjede. V následujících měsících se ukázalo, že Pardubáci si kola oblíbili, během několika měsíců je využily tisíce lidí.

Červen

Při povodních na Pardubicku zemřel muž

Silné lokální srážky, které v polovině června zasáhly část Pardubického kraje, si vybraly smutnou oběť. V Kojících byl nalezen mrtvý pětašedesátiletý muž. "Muž ležel obličejem v louži vody. I přes brzkou pomoc byla resuscitace neúspěšná," sdělil policejní mluvčí Ondřej Zeman.

Opravená pardubická radnice získala ocenění

Opravená pardubická radnice v červnu oslavila úspěch, a to nejen v krajském, ale rovnou celostátním měřítku. Již v lednu byla čerstvě zrekonstruovaná budova v rámci krajského kola vybrána jako Památka roku 2019, poté byla navíc zvolena jako druhá nejlepší v celé republice a obstála v konkurenci 12 dalších vítězů krajských kol. „Druhé místo v celostátním kole je pro nás opravdu milým překvapením a jen potvrzuje, že tato vzhledem ke stavu objektu již potřebná investice nebyla zbytečná,“ okomentoval to primátor Martin Charvát. Náročná rekonstrukce radnice z konce 19. století, která je jako nemovitá kulturní památka zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, trvala zhruba rok a půl. Veškeré stavební a restaurátorské úpravy vyšly městský rozpočet na zhruba 119 milionů korun.

Pardubice byly městem koní

Pardubice se pro letošní rok staly nositelem prestižního putovního titulu Evropské město koní, který si od roku 2016 předávají města, jež spojuje dostihová tradice a chov koní. Po městech, jako je portugalská Golegã, španělský Jerez, belgický Waregem nebo polská Wrocław, přišla řada na Pardubice, aby se staly středobodem dění a připravily program týkající se tradice jezdectví a chovu koní. Přestože ho v první polovině roku významně narušila pandemie koronaviru, podařilo se spoustu akcí přesunout, a od června se tak mohlo konat množství přednášek, dostihů, výstav, přehlídek nebo workshopů pro rodiny s dětmi.

Červenec

Po jednom z největších mostů v kraji už jezdí auta

Na nový most ve Valech u Přelouče vjela na začátku prázdnin po desetiměsíční stavbě první auta. Nový silniční most přes Labe, který spojuje obce Valy a Mělice na Přeloučsku je kompletně hotový. Stavba za čtvrt miliardy korun nahradila starý vojenský Bailey Bridge, který vznikl jako provizorium v roce 1947. Most s délkou 84 metrů a šířkou 14 metrů je jedním z největších v Pardubickém kraji. Po obou stranách mostovky se nachází chodníky pro pěší a cyklisty, kteří mohli nový most vyzkoušet už na konci května.

Zdroj: Archiv

Spalovna v Rybitví má zatím stopku

Záměr obnovit spalovnu v Rybitví pozastavilo ministerstvo kvůli neúplné a nepřesné dokumentaci. Společnost AVE, která chce v Rybitví zprovoznit spalovnu nebezpečného odpadu, narazila. Žádost o kladné stanovisko EIA, což je potvrzení, že provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí, jí Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vrátilo. AVE začalo pracovat na nové verzi, v níž se společnost musí vypořádat také se všemi námitkami a připomínkami, které kromě okolních obcí a měst zaslali i různé organizace a jednotlivci. Velmi aktivní v připomínkování byla obec Rybitví, na jejímž území se spalovna nachází.

Pořád jsem akrobat, říká Šonka. Teď trénuje piloty v Pardubicích

Letec Martin Šonka začal v červenci trénovat budoucí armádní piloty v Centru leteckého výcviku (CLV) v Pardubicích. Létá na Zlín Z-142 a L-39 Albatros. „Vždy bylo mým povoláním létání a chci, aby tomu tak bylo i nadále. Nabídku létat v CLV jsem měl už nějakou dobu. Rozhodl jsem se podle okolností, které byly po zastavení závodu Red Bull Air Race optimální,“ řekl Šonka.

Srpen

Děti se těšily ze Sportovního parku Pardubice

Druhý srpnový týden patří v Pardubicích již tradičně sportovnímu parku. Letošní pátý ročník byl ale v ohrožení, přesto pořadatelé nezaváhaly a tisíce dětí si mohly vyzkoušet desítky různých sportů. „Letos v březnu jsme s velkým napětím očekávali, jak se situace kolem koronaviru bude vyvíjet, navrhli jsme spoustu variant a odmítli si připustit, že by se akce nekonala – i když jednu dobu to i v případě našeho sportovního parku tak vypadalo,“ uvedl manažer parku Pavel Stara.

Silo v Bejrútu stavěli Pardubáci, výbuch z něj udělal trosky

Po srpnovém tragickém výbuchu v Bejrútu troskám ve zdemolovaném přístavu dominovalo torzo obrovského sila, jehož kořeny sahají až do Pardubic. V 60. letech ho v Bejrútu stavěli zaměstnanci pardubického národního podniku Průmstav. Stavba byla pro Průmstav vždy chloubou. „My jsme se tou stavbou poté už jen chlubili a uváděli ji v různých referencích, protože to byla mimořádně krásná věc jak technicky, provedením, tak systémem posuvného bednění,“ vysvtlil bývalý ředitel Průmstavu a Pardubák Jiří Požár.

Chemie už sto let mění Pardubice

Průmyslová zóna v Semtíně oslavila sto let. Chemičky podstatně proměnily Pardubice a daly vzniknout například univerzitě. Letošní rok je stoletým výročím od doby, kdy v Pardubicích vznikla významná průmyslová zóna. Stačilo přitom velmi málo a vše by mohlo být jinak. Že v Rybitví a Semtíně začal tehdy vznikat průmyslový areál, dnes zvaný Semtin Zone, byla vlastně náhoda. Původně měla továrna na výbušniny stát na Křivoklátsku, Kolínsku nebo třeba u Kojic.

Září

Pardubice míří do univerzitní hokejové ligy

Riders Univerzita Pardubice – to je název nového týmu, který pardubická univerzita v srpnu vyslala do letošní sezóny Univerzitní ligy ledního hokeje (ULLH). Pardubice jako hokejové město tak doplnily mapu ULLH a staly se 10. členem ligy. „Univerzita v minulosti sehrála několik derby s Hradcem Králové, takže tradice hokejového týmu tu je, tímto tu aktivitu posouváme ještě na vyšší úroveň,“ oznámila prorektorka pro vzdělávání a kvalitu Tatiana Molková.

Hokejový svět se rozloučil s trenérem Říhou

Bouřlivák. Hokejový tvrďák. Uznávaný trenér. I muž, který se nestyděl za své slzy. V září ale slané kapky stékaly po tvářích ostatním. Hokejové nebe si k sobě zavolalo osobnost českého hokeje Miloše Říhu, který ve věku 61 let podlehl těžké nemoci. Do Pardubického krematoria mu přišli říct poslední sbohem kolegové ze střídačky i fanoušci, kteří svými dresy připomněli Říhovo angažmá v extraligových Pardubicích, kde působil hned několik sezón.

Zdroj: Deník / Luboš Jeníček

Dělníci obsadili vlakové nádraží, trhají koleje

V září začala přestavba železničního uzlu Pardubice. Staveniště bylo začátkem měsícem předáno a odstartovaly přípravné práce. „Stavba bude náročná především kvůli přístupu na staveniště a stísněným podmínkám. Všechny práce budou probíhat za provozu vlaků a cestujících. Výluky budou jen po nezbytně nutnou dobu. Rovněž koordinace prací s plánovanými přilehlými stavbami bude komplikovaná,“ avizovala Iveta Štočková, mluvčí společnosti Eurovia, která má rekonstrukci za více než šest miliard korun na starost. Cestujících se dotklo omezení zatím jen v podobě odstavených dvou kolejí.

Drogy hozené přes zeď věznice sbíral kuchař, pak je dával vězňům

Policie odhalila kšeftování s drogami v pardubické věznici, do kterého byli zapojeni dva vězni a jeden ze zaměstnanců věznice, který pracoval jako šéfkuchař. Kromě vaření se ale věnoval také tomu, že do věznice pronášel drogy. Ty poté dával dvěma odsouzeným – bratrům, kteří drogy prodávali mezi další vězně. „V této souvislosti stíháme celkem 13 lidí, kteří páchali trestnou činnost jako organizovaná skupina,“ informovala tisková mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Ivana Nguyenová.

Přeloučí otřásla vražda dvouměsíčního miminka

Konec září provázel v Přelouči smutek. Policisté zadrželi osmadvacetiletého muže podezřelého z vraždy svého dvouměsíčního syna. Jednalo se o rumunského občana z Přelouče, jehož rodiče žijící v Rumunsku místní policii nahlásili, že za nevyjasněných okolností mělo dojít k úmrtí jeho dítěte. Ta o celé věci informovala pardubickou policii. Přítelkyně podezřelého později potvrdila, že její malý syn zemřel, a to po fyzickém útoku ze strany přítele. Policisty následně dovedla k mokřadu za městem, kde tělo zemřelého dítěte ukryli.

Říjen

Elektrokolběžky jsou už v ulicích

Od začátku října jsou v ulicích Pardubic rozmístěné sdílené elektrokoloběžky. Provozovatel jich do krajského města přivezl 150. „K odemknutí koloběžky je potřeba naskenovat QR kód viditelně umístěný přímo na stroji. Informace o tom, kde je kolik koloběžek k dispozici, zájemce zjistí po předchozí registraci právě v mobilní aplikaci,“ řekl za společnost Bolt Roman Sysel. Minuta jízdy vyjde na 4 koruny, po 5 minutách jízdy se cena za každou další minutu sníží na 3 koruny. Koloběžku musí uživatel zaparkovat ve virtuálním stanovišti, jinak zaplatí pokutu.

Velkou pardubickou ovládl Hegnus s žokejem Matuským

Jubilejní 130. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou vyhrál dvanáctiletý hnědák Hegnus s žokejem Lukášem Matuským. Za ním doběhli Player a Vandual, obhájce loňského triumfu Theophilos skončil až devátý.

Kvůli koronavirovým opatřením před prázdnými tribunami, přesto s velkými emocemi. Vítězství ve slavném dostihu slavil Hengnus, kterého před rokem na start nepustily zdravotní potíže. Ve dvanácti letech se dočkal svého největšího triumfu. „Už loni byl v dobré formě, je to pro nás satisfakce,“ uvedl spokojený trenér Radek Holčák.

Pokud neotevřou bary, vjedu do lidí jako Hepnarová, napsal muž z Pardubic

Až patnáctileté vězení hrozí muži z Pardubic, kterého policie v říjnu obvinila z terorismu poté, co psal výhružky na sociálních sítích. Muž na Facebook napsal, že pokud se neotevřou bary a restaurace, najede kamionem do lidí.



"Podle závěrů kriminalistů ve večerních hodinách 25. října 2020 umístil muž pod smyšleným profilem na sociální síť Facebook vzkaz policistům, že pokud od následujícího dne nebudou otevřeny všechny restaurace a bary, vjede kamionem do lidí, které usmrtí, stejně jako Olga Hepnarová (známý případ z roku 1973)," okomentovala to policejní mluvčí Kateřina Rendlová.

Listopad

Maťák je bez bahna, sedimenty jsou ve vacích

Dva roky trvající práce na odbahnění Matičního jezera u Bubeníkových sadů v Pardubicích byly v listopadu zdárně dokončeny. Sací bagr tam, poprvé v historii jezera, ze dna odsál na 5 500 metrů krychlových sedimentů, které byly následně uloženy do speciální vaků a využity ke zpevnění břehů této vodní plochy.

Divocí koně osídlili přírodní rezervaci Baroch. Mají pomoci se spásáním rákosu a obnovou biodiverzity



V přírodní rezervaci Baroch, která se nachází mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, se od listopadu prohánějí divocí koně. Ochránci přírody v lokalitě vypustili 11 zvířat přivezených z přírodní rezervace Milovice. Jejich hlavním cílem je napomoci obnově biodiverzity, která dostala v posledních letech pěkně zabrat. V místě se totiž nacházel rybník Baroch, který byl domovem pro mnoho vzácných druhů ptáků a dalších živočichů i rostlin. Vlivem velkého sucha a klimatické změny ale vyschnul.

Zdroj: Česká krajina

Neznámý muž surově zbil mladou ženu při venčení psa. Sebral jí telefon a z místa odešel.

Mladá žena na konci listopadu v Pardubicích na Závodu Míru ve večerních hodinách venčila psa, když její pozornost upoutal muž, který se poblíž cyklostezky pohyboval okolo auta a svítil si baterkou. Muž si ale všiml také ženy, rozeběhl se k ní a napadl ji. Agresor napadené ženě sebral mobilní telefon a z místa odešel. Žena skončila v nemocnici s několika tržnými ranami na hlavě.

Prosinec

Poslední válečná veteránka od Sokolova. V šestadevadesáti letech zemřela Jarmila Halbrštátová

Prošla pověstnou cestu z Buzuluku do Prahy, účastnila se bojů u Sokolova, Kyjeva a Karpatsko-dukelské operace, přežila internaci v sovětských věznicích a táborech. Vloni dostala od prezidenta republiky Medalii Za hrdinství v boji. Na začátku prosince odešla plukovnice ve výslužbě Jarmila Halbrštátová na věčnost. Bylo jí šestadevadesát let.

Žena si chtěla pohladit tygra, ten jí ale kus ruky ukousl

Tygr není domácí kočička, ale šelma. Neuvědomila si to 66letá žena, která na prosincové návštěvě příbuzného ve Chvojenci na Pardubicku strčila při procházce s neteří ruku do klece s tygrem bengálským, ačkoliv ji chovatel před tím varoval. O ruku přišla, tygr ji ukousl až skoro k lokti.