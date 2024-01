Doprava

Mosty v Pardubicích na tom nejsou dobře. Opravit potřebují prakticky všechny. První na řadu půjde most Pavla Wonky v centru města. Přípravné práce tu začnou už v únoru.

Oprava velkého mostu přes Labe bude probíhat na etapy, kraj, který ho vlastní, už nemůže čekat. Most, který Pardubákům slouží od roku 1960, má poškozená vnitřní lana a musí tak dojít k jejich výměně. Korodují, což ohrožuje bezpečnost mostu. Jedná se o 19 lan, která jsou dlouhá 170 metrů. Wonkův most je stavba významná nejen dopravně, ale také stavebně a technicky. Denně po něm přejede přes 20 tisíc aut a využívají ho i vozy MHD. Most by po dobu oprav ale neměl být úplně uzavřen. Od června až do podzimu 2025 tu ale silničáři zúží průjezd ze čtyř na dva pruhy. Náklady mají dosáhnou přibližně 180 milionů korun.

Na opravu čeká i most kpt. Bartoše, který je také v havarijním stavu. Město prozatím chystá provizorní most a plány na stavbu nového. „Připraveny máme finanční prostředky ve výši 20 milionů korun na projektovou dokumentaci mostu kpt. Bartoše,“ doplnil Nadrchal. Nový most přes Labe má být hotový až v roce 2027.

Železnice

Cestující se mohou těšit na novou vlakovou zastávku Pardubice-centrum. Nový perón za více než 53 milionů korun bude zhruba půl kilometru od hlavního nádraží a zajíždět sem budou vlaky z Hradce Králové i Jaroměře. Nástupiště má lidem usnadnit cestování do centra města. Cestující se na nástupiště dostanou po cestě z ulic Jana Palacha a Sladkovského. První vlaky by u ní měly zastavit v červnu. Správa železnic, která je investorem stavby, nyní počítá, že za stavbu zaplatí téměř 54 milionů korun. Zhotovitelem stavby je sdružení firem Eurovia a Chládek a Tintěra Pardubice.

Pardubické nádraží: Železničáři se chystají na rekonstrukci za rekordní částku

Pardubáci se také dočkají otevření lávky na Duklu. Nadchod, který propojuje vlakové nádraží s jižní částí města a s jednotlivými nástupišti, už se tyčí nad pardubickým kolejištěm. Bezbariérové přemostění kolejiště, které tak usnadní lidem cestu na sídliště Dukla, se má otevřít v květnu. Lávka začíná na Dukle v ulici K Vápence a končí u nového autobusového terminálu B. Měří tak necelých 300 metrů. Lidé se na ni dostanou, po eskalátorech nebo výtahem, ze čtyř nástupišť.

O spojce na sídliště se ve městě mluví už řadu let. Cílem je hlavně zvýšit bezpečnost, protože lidé z Dukly si už léta zkracují cestu přes koleje.

Město pak nechá opravit její okolí. „V příštím roce bude zahájena úprava ulice K Vápence, která bude rekonstruována, zkapacitněna a postupně bude vybudován také sjezd z I/37 ke vznikajícímu terminálu Jih,“ řekl Nadrchal.

Rozpočet Pardubic 2024: přes 3 miliardy. Peníze půjdou na Cihelnu, most i školy

Práce letos ale na hlavním nádraží neutichnou. Stavbaři, pod dohledem památkářů, se přesunou do nádražní haly. Správa železnic (SŽ) chce prostor opravit a zároveň mu vrátit vzhled z roku 1958, kdy se hala otevřela. Budovu z konce 50. let minulého století Správa železnic nechá opravit uvnitř i venku. Práce mají začít na jaře a skončit v roce 2026. Investor tak naváže na nedávno dokončenou rekonstrukci bývalého nádražního hotelu.

Nemocnice

Letos se počítá také s otevření, nového pavilonu v areálu Pardubické nemocnice. Nový centrální urgentní příjem za dvě miliardy korun se pacientům otevře v dubnu.

Jde o největší a nejdražší stavební akci v dějinách nemocnice. V osmipodlažní budově se nachází například lůžka ARO a JIP, chirurgie, dětská i cévní chirurgie či neurochirurgie. Dále ortopedie, traumatologie, kardiologie. Nechybí ani centrální operační sály. Na stavbě začali dělníci pracovat v květnu 2021, zkušební provoz začal v prosinci 2023.

Obchoďák

Pardubice lákají i developery. Ve městě se tak bude stavět o sto šest. Například společnost Redstone Real Estate chce brzy začít stavět první část svého rozsáhlého developerského projektu. V prostorách bývalého lihovaru Hobé před pardubickým hlavním nádražím vyroste nové obchodní centrum.

Pardubice budou mít nové obchodní centrum. Pernerka má stavební povolení

„V závěru loňského roku získal projekt územní rozhodnutí, nyní má už i platné stavební povolení. Díky tomu už může společnost začít připravovat výstavbu. Příštím krokem by tak měl být výběr dodavatele stavby,“ sdělil Petr Hlávka, mluvčí skupiny Redstone.

Součástí objektu nebudou pouze obchodní plochy, ale i byty, kanceláře, lékařské ordinace, hotel nebo dětská zóna s jump arénou.

Kultura

Lidé se i letos mohou těšit na pořádnou dávku kultury. Z hudební sféry do pardubické enteria areny v červnu zavítá legendární rockový hudebník Alice Cooper a v červenci skupina Scorpions. Z českých hudebníků to bude kapela Škwor a na podzim dorazí Kabáti. Chybět nebudou ani festivaly Pardubický majáles nebo Hrady CZ.

Na své si přijdou i fanoušci sportu. Už v březnu začne očekávané play off hokejové extraligy.

Tradiční akce se pak chystá na neděli 13. října, kdy se pojede již 134. Velká pardubická.