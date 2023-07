Sobotní rvačka 18 lidí v pardubické Anenské ulici strhla lavinu událostí. Vše vyvrcholilo pochodem téměř tisíce Romů, kteří v neděli odpoledne v centru Pardubic protestovali proti násilí a ukrajinským přistěhovalcům. „Jsme ve válce, bojíme se o své děti, budeme se bránit," zaznívalo z úst demonstrantů, kteří se sešli v neděli před polednem před hlavním nádražím. Policie i autority z řad pardubických Romů vyzývají k uklidnění situace, ministr spravedlnosti Pavel Blažek protest odsoudil.

Protestní průvod na náměstí Republiky. | Video: Kateřina Chládková

Výzva k protestům se mezi Romy po celém Česku bleskově rozšířila. Už večer začal demonstraci svolávat ostravský romský aktivista David Mezei, který se podílel na organizaci protestů v Brně před dvěma týdny. Právě návaznost na brněnské události, při kterých zemřel romský mladík po rvačce s Ukrajincem, podle lidí shromážděných v neděli v poledne před pardubickým nádražím vedla k tomu, že se do Pardubic sjely stovky Romů z celé země. „Po konfliktu v Brně jsme si říkali, že to byla jen ojedinělá záležitost. Ale už se to stalo podruhé a slyšeli jsme o dalších případech. Jsme v otevřené válce," sdělil Deníku důvod své účasti na protestu jeden z přítomných mužů.

Akce se zúčastnila také přítelkyně pobodaného muže, který po sobotní potyčce skončil v nemocnici. „Teď už je na tom docela dobře, ale psychicky je na tom špatně. Já se cítím hodně špatně, bojíme se o děti. Mám doma čtyři děti a bojím se bydlet v baráku. Už u nás před barákem chodili tři dny, hajlovali tam, říkali, že nás podříznou, podpálej nám barák," popsala žena vztahy mezi menšinami v okolí svého bydliště.

Video z místa sobotní rvačky:

Sám Patrik S. se před hlavní nádraží dostavil také. Pro zpravodajský server Romea popsal incident, který nedělní protesty vyvolal. Po šarvátkách v nedaleké hospodě mezi skupinkou Romů a třemi Ukrajinci mělo v Anenské ulici dojít k hromadné rvačce, při které jeden z cizinců vytáhl nůž. Tímto nožem měl poškozenému způsobit bodnořezné rány v obličeji a na krku. Ke rvačce vyrazilo několik policejních hlídek, které podle mluvčí Policie ČR Markéty Janovské skupinu rozdělily, zpacifikovaly a na místě tři bitkaře zadržely.

K tomu, jestli se jednalo o rasově motivovaný konflikt, se ale Janovská v neděli odpoledne odmítla vyjádřit. „V případě spáchání trestné činnosti nerozlišujeme, jestli se jedná o cizince, příslušníka nějaké menšiny nebo někoho jiného. Pokud dojde k protiprávnímu jednání, postupujeme vždy stejně," řekla novinářům a později také vroucímu davu před hlavním nádražím. O dalších podobných incidentech v Pardubicích v poslední době nemá policie informace, situaci ale nadále monitoruje. Policie zároveň požádala případné svědky, aby se přihlásili a pomohli případ objasnit. „V blízké době, tím myslím nejpozději v pondělí, se sejdou všechny příslušné orgány státní správy, vládní organizace i dotčené strany u kulatého stolu a proberou další postup," doplnila mluvčí.

O deeskalaci vyhrocené atmosféry požádal protestující také pardubický Rom Alois Polák. Už před akcí na sociálních sítích vyzýval ke klidu a ke schůzce pouze dotčených stran. „Chci se sejít se zástupci romských klanů a s hlavními zástupci pardubických Ukrajinců. Znám se s nimi dlouho, normálně se bavíme. Nechceme vyzývat k dalšímu násilí, chceme to řešit domluvou," řekl Polák Deníku. Naopak mezi protestujícími se našli i tací, kteří demonstraci pojali jako protest proti ukrajinským přistěhovalcům a apel na vládu, aby imigrační situaci v zemi řešila.

Rozhovor s Aloisem Polákem:

Zdroj: Kateřina Chládková

Dav Romů se okolo 14. hodiny vydal směrem k centru města. Přesný počet účastníků na místě nikdo neupřesnil, spekulovalo se však o vyšších stovkách, až tisíci lidí. Ti zamířili k podjezdu v Anenské ulici, kde ke rvačce došlo. „Bezpečnost, bezpečnost! Ukrajina domů! Máme toho dost! My jsme tady doma!" byla nejčastější hesla, která rozhořčený dav skandoval.

Neohlášený protestní průvod z povzdálí pozorovalo několik obrněných policejních aut a ozbrojené komando, do demonstrujícího davu ale nezasáhli, ani se nijak nepokusili jej rozehnat. Později odpoledne se k událostem v Pardubicích vyjádřil také ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Ten protest odsoudil. „Shromáždění v Pardubicích je svoláno a koná se v rozporu se shromažďovacím zákonem. Účast a výzvy k účasti na něm jsou nelegální. Ústava a zákony musejí platit pro každého - 'většiny' i 'menšiny'," uvedl na svém Twitteru Blažek.

K událostem v Pardubicích se vyjádřil také ministr vnitra Vít Rakušan. „Komu prospěje rozdmýchávání sporů mezi Ukrajinci a Romy? Nikomu kromě těch, kdo ani Romy, ani Ukrajince nemají v lásce. My ostatní se nenechme strhnout k ukvapeným činům a ukvapeným soudům," napsal na Twitter.

Když průvod dorazil k místu sobotní rvačky, shromáždilo se zbylých několik stovek Romů na travnatém prostranství, zaznělo ještě několik proslovů a demonstranti se po skupinkách poklidně rozešli. Už v průvodu ale zaznívaly výzvy k dalšímu, většímu setkání v Praze. To by se mělo uskutečnit za dva týdny, termín ani záměr protest pořádat však nikdo z organizátorů nepotvrdil.

Nedělní demonstrace v Pardubicích navázala na protesty v Brně před dvěma týdny. Vyjádření zástupců českých Ukrajinců k pardubickým událostem se zatím získat nepodařilo. O dalším průběhu budeme informovat v následujících dnech.