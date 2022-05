V minulých týdnech museli policisté a řada nevládních organizací řešit složitou situaci okolo asi šesti desítek romských uprchlíků, kteří přijeli do Pardubic. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického ovšem tito lidé, kteří často přicházejí ze Zakarpatské Ukrajiny, nejsou váleční utečenci a do země přicházejí jen organizovaně pobírat dávky. To může podle něho významně zatřást s náladou v české společnosti. Některé iniciativy však upozorňují, že do Čech přijíždějí především ženy s dětmi a jejich situace je velmi komplikovaná.