V Pardubicích prověří stav mostu přes silnici I/37 a železniční trať na Hradec Králové. Nadjezd mezi Polabinami a Rosicemi nad Labem prošel mimořádnou mostní prohlídkou, při které byly zjištěny závady. Nyní město plánuje další měření.

Most v Rosicích nad Labem čeká velká prohlídka | Video: Michal Žampach

Most byl odborníky ohodnocen 5. stupněm ze sedmistupňové škály, přičemž 7. stupeň znamená uzavření mostu. Na rekonstrukci mostu by se finančně podílela Správa železnic, která nedaleko buduje zdvojkolejnění železniční trati z Pardubic do Rosic nad Labem a dále na Hradec Králové.

Most v Rosicích nad Labem čeká velká prohlídkaZdroj: Michal Žampach

„V minulém roce se konala mimořádná mostní prohlídka a ta ukázala, že most M707 nám spadl do stupně 5 ze 7, což znamená špatný stav. My na to reagujeme tím, že jsme nyní v rozpočtových změnách uvolnili finanční prostředky na velkou mostní prohlídku, ta bude spuštěna v okamžiku, kdy Správa železnic dokončí své práce na zdvojkolejnění úseku Pardubice hlavní nádraží - Pardubice Rosice nad Labe. Máme velké podezření, že právě těžké stroje, které jezdí na stavbu, ten most neúměrně zatěžují,“ řekl náměstek primátora Pardubic Jan Hrabal.

Velké mostní prohlídky se fyzicky zúčastní i pracovník ze Správy železnic a na základě i jeho reportu bude Statutární město Pardubice žádat finanční příspěvek na opravu.

„Během měření bude zavedena kyvadlová doprava tak, aby měření probíhalo co nejkvalitněji, vzhledem k vytíženosti mostu. A hlavně, to, že se měření bude konat v předpolí směrem do Rosic, neočekáváme žádné dopravní komplikace,“ uvedl dále Hrabal.

Most je důležitou spojnicí mezi místní části Rosice nad Labem a Pardubicemi. V případě uzavírky by to mohlo znamenat komplikace v dopravě hlavně při jízdě do centra.

„Jezdím do města několikrát denně, a to by byl opravdu problém. Snad nebude dlouhodobá uzavírka nutná nebo to bude v Pardubicích peklo,“ řekl pan Pavel z Rosic nad Labem.