Přestože roušky měly certifikát a na obalu bylo uvedeno, že se jedná o nanoroušky, žádná nanovlákna v nich nebyla. Liberecká univerzita, která je zkoumala, je označila za falešné a vyrobené v Asii.

„Ve třech ze šesti roušek nebyla žádná nanovlákenná textilie ani jakékoli jiné nanoobjekty, které by technologicky zvyšovaly filtrační funkčnost roušek. Našli jsme v nich pouze mikrovlákenné textilie,” uvedl tehdy vědecký pracovník Technické univerzity Liberec Pavel Kejzlar. Odborníci, kteří ústenky testovali, v minulosti uváděli, že zákazník nemá šanci podvod odhalit.

Pardubice se budou dál soudit s dodavatelem falešných roušekZdroj: Deník/Nikola Čížková

Pardubice tak v lednu 2021 odstoupily od smlouvy. To už s nimi ale firma nekomunikovala a případ skončil žalobou u soudu. Městský soud v Brně, který se případem zabýval, v roce 2022 rozhodl, že Pardubice nepodaly žalobu včas a zamítl ji. Podle soudu bylo jednání města zdlouhavé, když od 6. listopadu 2020, kdy se město mělo o vadách dozvědět, zaslalo dodavateli oznámení až dne 4. ledna 2021.

Vedení města se brání tím, že v tu dobu panoval nouzový stav a navíc byly vánoční svátky. „Město má jiný právní názor, než jak rozhodl soud, a proto se odvolalo proti dosavadnímu rozsudku. Pokud by ze strany odvolacího soudu byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Brně, město by důkladně zvážilo možnost podat dovolání k Nejvyššímu soudu ČR,“ sdělil mluvčí Pardubic Radim Jelínek.

Hazard se zdravím

Městu jde podle radních i o princip, a chtějí tak pokračovat v soudním sporu. „Chceme v tom sporu pokračovat i přes případné další náklady na soudní řízení, protože si myslíme, že jsme v právu. Jestli je něco víc než lidské zdraví, tak pak nevím, co by to mělo být. Proto trvám na tom, že bychom v soudním sporu měli pokračovat,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Soud prvního stupně podle magistrátu neprováděl žádné dokazování ohledně tvrzení, že TNG nanoroušky trpěly vytýkanými vadami, a nezabýval se ani závažností těchto vad a oprávněností nároku. Vedení města tak má za to, že bylo uvedeno v omyl ohledně tvrzení, že nanoroušky TNG garantují 99,98procentní ochranu před nebezpečnými viry a bakteriemi. Navíc v sázce bylo i možné poškození zdraví zaměstnanců, kteří se spoléhali na deklarovaný vysoký stupeň ochrany.

Na nanoroušky a nanorespirátory se podle zjištění Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky spoléhají lidé se sníženou imunitou, onkologičtí pacienti, lidé s chronickými respiračními onemocněními a další rizikové skupiny.