Více než 22 tisíc roušek už dokázala vyrobit občanská iniciativa sdružená pod názvem Roušky pro Přelouč a okolí! Pomáháme si navzájem! Založili ji společně manželé Pavla a Michal Turkovi a Lukáš Mercl z Přelouče. Nakonec se do pomoci zapojilo kolem sto padesáti lidí.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Nadace ČEZ

"Námi vyrobené roušky míří do rukou potřebných - do zdravotnictví, organizacím pracujícím se seniory a dalším důležitým organizacím," uvedla Pavla Turková. Roušky z přeloučské manufaktury pomohly přeloučským seniorům, ale putovaly také do okolí, například do nemocnic v Kolíně, Pardubic, Chrudimi nebo FN v Hradci Králové.