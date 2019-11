Trhy budou na náměstí necelý měsíc. Kdy jejich organizace začíná?

Začínáme hned v lednu, kdy děláme vyhodnocení předešlého ročníku. Na základě připomínek a toho, co se podařilo i nepodařilo, pak vytváříme mustr pro nadcházející ročník.

Takže je to celoroční práce. Co je na ní nejtěžší?

Nejtěžší je výběr sortimentu a s tím spojené hledání prodejců tak, aby byli návštěvníci co nejvíce spokojení. Proto bude v nabídce jak občerstvení, tak rukodělné výrobky, jako jsou například dřevěné hračky nebo keramika.

Trhy organizujete také v Olomouci a Českých Budějovicích. Liší se od těch pardubických?

Třeba v Budějovicích jsou větší, Pardubice nás naopak zaujaly krásným malým náměstím. Letos jsme uspořádání trochu změnili tak, aby se tam lidé cítili dobře a panovala vánoční atmosféra dokreslená kulturním programem i stánky. Vánoční trhy mají sloužit jako místo, kde se lidé v předvánočním shonu potkají a na chvíli se zastaví.

Jak tedy budou stánky rozmístěny?

Loni jsme ze stánků utvořili uličky a vznikl tak těsný prostor. Letos jsme ho více otevřeli, aby byl vzdušnější a přehlednější. Vlastně jsme vytvořili takové malé náměstí v náměstí, které trhům dělá nádhernou kulisu.

Mohou se návštěvníci těšit na nějakou novinku?

Inovativním prvkem bude Ježíškova dílna, která bude místem pro workshopy. Dílna bude fungovat pod dohledem odborné firmy a děti si v ní budou moci vytvořit dárek nebo upomínkový předmět, který si odnesou domů.

Je doprovodný program připraven i na všední dny?

Program jsme se snažili zajistit na každý den. Podařilo se nám domluvit místního dráteníka, který každý čtvrtek bude dělat dobový jarmark a ukáže dětem řemesla. Počítáme také s koncerty.

A s promítáním filmů?

Kino bude i letos, jelikož se velmi osvědčilo. Když bude přijatelné počasí, tak si Pardubáci užijí krásné filmy jak pro dospělé, tak pro děti. Promítat budeme například S čerty nejsou žerty, Jak se budí princezny nebo Ať žijí duchové.

Trhy budou na náměstí od soboty až do Vánoc…

Ano, trhy začnou v sobotu od 15 hodin, kdy se otevře například Ježíškova dílna. Stromeček se ale rozsvítí až v neděli v 17 hodin, poté bude následovat hudební program, při kterém vystoupí známá česká skupina O5 a Radeček. Celý program vyvrcholí 24. prosince štědrovečerním zpíváním Rybovy mše vánoční.