"Řidičům parkujícím v Tyršových sadech včera muselo být zcela jasné, že s vozidlem vjíždí do míst, kde nemají co pohledávat. Takto si tu svoje auto zaparkovalo celkem 26 řidičů, dalších 30 dopravních přestupků jako stání na chodníku nebo na zákazu zastavení pak strážníci zjistili v blízkém okolí. Všechna vozidla byla strážníky na místě zadokumentována a budou náležitě řešena," uvedla mluvčí městské policie Lucie Klementová.

Dodala, že stání na veřejné zeleni se postihuje dle platné vyhlášky města, která za tento přestupek umožňuje uložit sankci až do výše 10 000 korun a správnímu orgánu až do 100 000 korun.

V pardubické Enteria Aréně se včera konala taneční show Lord of the Dance, soubor oslavuje 25 let od svého založení velkolepým světovým turné a ve čtvrtek zavítal právě do Pardubic.

Tři řidiči zaparkovali tak, že nemohl vyjet ani jeden. A žalovali se navzájem

Městští policisté byli včera ze zde parkujících řidičů velmi rozladění.

"A ještě jedna věc. Nyní obvykle následují šílené nářky nad tím, že v Pardubicích přece není kde parkovat. Skutečně? Ověřili jsme si tuhle oblíbenou výmluvu rovnou ten večer. Parkoviště v bývalých jatkách v těsném sousedství Tyršových sadů bylo pro návštěvníky akce otevřené a poloprázdné. Že je parkovací plocha stranou řidiči o ní nemuseli vědět? Volná místa k stání v té chvíli byla i v blízkém nákupním centru a parkovací dům na Karlovině je otevřený nepřetržitě a nabízel v té chvíli několik desítek volných míst," podotkla mluvčí.

V docházkové vzdálenosti od arény pak podle ní byly další desítky míst pohodlně k nalezení i na ulici. "Problém tedy určitě není o nedostatku parkovacích míst, ale jen o bezohlednosti řidičů," uzavřela mluvčí městské policie.