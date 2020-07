Dunění hudby, hlahol, pokřikování, řinčení skla. Moč, zvratky a střepy přede dveřmi. Podobné výjevy obyvatelé Pernštýnského náměstí, které je centrem nočního života v Pardubicích, a přilehlých ulic zažívají každou chvíli.

Pernštýnské náměstí v Pardubicích | Foto: Archiv

„Vloni v létě to bylo velmi výživné, děti se chodily prát do Bartolomějské ulice, záchranka sem během večera jela třeba třikrát. Proč to město nechává dojít do takových dimenzí? Dvě stě lidí v klidu popíjí na náměstí a policie přijede a nic s tím nedělá,“ stěžovala si na posledním zasedání zastupitelstva jedna z obyvatelek centra a vyzvala přítomné zastupitele, aby se začali situací zabývat.