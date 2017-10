Rušení ordinací praktických lékařů ve velkém prý nehrozí

Pardubicko – V souvislosti se stávkou praktických lékařů, ke které došlo tento týden, se mluví o úplném skončení některých praxí. Zejména starší lékaři se prý nechtějí zařizovat k vydávání elektronických receptů, které mají být od ledna povinné.

Pacienti jsou znepokojeni, ale podle krajských úředníků to není s rušením ordinací až tak horké. „Evidujeme nyní v kraji tři praktické lékaře, kteří chtějí definitivně skončit, ale nespojoval bych to se současným děním. Jedná se spíše o normální běh života, kdy jdou do důchodu lékaři na prahu důchodového věku. Nepociťujeme teď žádný zvýšený počet oznámení o ukončení lékařské praxe,“ řekl vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje Miroslav Gregor.



Za odchodem do důchodu ovšem může stát i neochota starších lékařů zařizovat se k vydávání elektronických receptů. Někteří praktici tak třeba odejdou do důchodu, i když by ještě nějakou chvíli ordinovali, pokud by nebyli zavalování novými povinnostmi. „Vím o třech až pěti starších kolezích, kteří o ukončení praxe vážně uvažují. Vadí jim zejména povinnost vydávat e-recepty, která nastane od ledna. Jedná se o lékaře ordinující na venkově, “ upozornil krajský předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) ČR Jiří Zdražil.



90 PROCENT ZAVŘENO

Ve středu v Pardubickém kraji uzavřelo své ordinace přibližně 90 procent praktických lékařů. Připojili se tak k celostátní akci, kterou praktičtí lékaři pod vedením SPL sdružujícím 85 procent všech praktiků pro dospělé v zemi, vyjadřují nesouhlas se stávajícími podmínkami. K protestní akci se připojili i někteří lékaři, kteří nejsou členy SPL.



„Stávkujeme, protože ministerstvo neplní sliby v oblasti navýšení kapitace, naopak chce peníze ubírat. Zahrnuje nás nadměrnou administrativou, kterou nejsme schopni zvládat, včetně EET a elektronických receptů,“ popsala důvod stávky předsedkyně SPL pro okres Chrudim Milena Mejzlíková, která ve středu zavřela svou ordinaci v Krouně.



Důvody protestu popsal i krajský předseda SPL Jiří Zdražil. „Raději používáme označení protestní akce než stávka. Jejím účelem je vystavení účtu dosavadní vládě a ministerstvu. Doufáme, že nastávající politická garnitura, která vzejde z voleb, s námi bude jednat daleko korektněji a seriózněji než ta dosavadní a že dojde ke zlepšení situace. Pokud se nic nezlepší, máme připravené další protesty, nebude se už ovšem jednat o zavírání ordinací, “ vysvětlil Zdražil, který ve středu zavřel svou ordinaci v Horním Jelení.



STÁVKOVAT? TO NE

Někteří praktici, jejichž počty jsou v jednotlivých okresech v řádu jednotek, se protestu neúčastnili. Mezi ně patří i pardubický lékař Ivan Miro.

„Požadavky, jimiž je stávka podložena, jsou plně oprávněné. Pro mě jsou ovšem důležitější požadavky mých pacientů. Ti mi důvěřují a já jim proto chci být k dispozici. Už 25 let jsem nechyběl v práci ani jediný den, neberu si vůbec dovolenou, tudíž ani stávka, jejíž cíle podporuji, nemůže být důvodem pro to, abych neordinoval, “ řekl lékař, který ordinuje na poliklinice na pardubickém Masarykově náměstí. (jpr)