Nepodceňujte rybáře u vody, vidí víc, než by si někdo mohl pomyslet. Jednomu pozornému muži neuniklo vozidlo, které jelo s naloženým vlekem odpadu do nedalekého lesíka v pardubických Polabinách.

Rybář chytil nečekaný úlovek... | Foto: MP Pce

Když viděl, že se po chvíli vozidlo vrací s prázdným vlekem, vytáhl mobil a vyfotil si auto i espézetku. Strážníci ve spolupráci s Policií PČR získali poznatky o provozovateli i o tom, kdo v lese nadělal takový nepořádek. Žena, která s pomocí dvou mužů do lesíka vyvezla část svého obýváku se hlídce přiznala, že si myslela, že si sedačku a rozebrané skříňky vezmou bezdomovci. Nakonec ale žena musela přijet s posilou, vozidlem i vlekem zpět, nepořádek naložit a odvézt jej tam, kam kusy nábytku patří – na sběrný dvůr. Kdyby to udělala hned, ušetřila by peníze za pokutu.