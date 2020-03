V dosud prázdném Zámeckém rybníce rybáři budují nové loviště a také regulaci na napouštění a přepad vody. "Během několika dní bude rybník napuštěn a osadíme tam kapry o váze do deseti deka. Minulý týden jsme ryby nasadili i do rybníka Buňkov v obci Břehy. Tam je nyní více než třicet tisíc kusů," uvedl předseda přeloučské rybářské organizace Josef Kratochvíl.

Loňské léto bylo členy Petrova cechu ve znamení obrovského úhynu ryb kvůli nákaze virového onemocnění herpes. „Zdrojem infekce v Zámeckém rybníce byly infikované rybí násady z rybníku Strach na Pardubicku z let 2017 a 2018. Kvůli přesunům ryb se nákaza postupně dostala i do dalších rybníků,“ konstatoval tehdy Radek Axmann z pardubické krajské veterinární správy.

Je smutné, že všechny ryby musely být vyloveny a usmrceny. Rybníky se musely vyvápnit, aby se zabránilo přežití virového onemocnění. Virem herpes se mohou nakazit jen kapři a japonští kapři. Další druhy ryb mohou nákazu přenášet, ačkoliv samy neonemocní. Rybáři musí zabít všechny ryby. Na lidi nákaza přenosná není.

V Zámeckém rybníce v Heřmanově Městci jako bonus postavili rybáři altánek pro labutě.

"Mohou si tam udělat hnízdo. Ale uvidíme, ony se chovají trochu svéhlavě," dodal s úsměvem Josef Kratochvíl. Pochytání labutí rodinky nebylo jednoduché. Ochranáři se ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči je z polovypuštěného rybníka snažili odchytit, ale povedlo se to až na několikátý pokus. Ptáky nebylo možné nechat na místě, protože hrozilo, že odletí na jiný rybník a budou nákazu šířit dál. Samec, samice a mládě se v Záchranné stanici zvířat Pasíčka nezdrželi dlouho, jejich zdravotní stav byl dobrý. "Převezli jsme je do Chrudimi na řeku, vybrali jsme hezké místo," řekl Milan Oppa ze záchranné stanice, který labutě osobně do nového působiště umístil.

Zda si rodinka vzpomene na svůj původní domov v Zámeckém rybníce, je těžké odhadovat. Každopádně na ni už čeká hezký dřevěný příbytek.