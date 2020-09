Sopřečský rybník je již dva týdny bez ryb. Výlov Bohumilečského rybníka se chystá koncem tohoto týdne a Újezd vyloví rybáři na konci měsíce. „U Sopřečského rybníka víme přesná čísla. Vylovili jsme tam necelých 90 tun ryb a úhyn byl kolem osmi tun během léta. Ztrátu zatím jenom odhaduji, ale bude kolem 10 procent,“ konstatoval Adolf Vondrka, jednatel rybnického hospodářství Lázně Bohdaneč.

Kolik tun vyloví rybáři z dalších dvou rybníků, se zatím přesně neví, odhadují ale, že Bohumilečský rybník vydá okolo 22 tun a z Újezdského vyloví kolem 18 až 20 tun ryb.

VIR MŮŽE POCHÁZET Z ŘEKY LABE

Odkud se vir do rybníků dostal, není zcela jasné. Před výlovem Sopřečského rybníka si bohdanečští rybáři mysleli, že ho do jejich vod zavleklo vodní ptactvo.

„Teď máme větší podezření přímo na řeku Labe. Zjistili jsme, že v průběhu léta tam bylo hodně úhynů. Na břehu bylo mnoho uhynulých kaprů s typickými příznaky. Asi se to k nám dostalo s přítokovou vodou,“ vysvětlil Vondrka.

VŠECHNY NAKAŽENÉ RYBY SE UDUSÍ

Herpes je virus, který je druhově specifický a napadá pouze kapra obecného a ozdobné koi kapry. Nejčastěji u ryb napadá žábry a ty potom nedokážou dostatečně okysličovat krev. V důsledku toho se udusí. Poznat se dá znatelným úhynem ryb.

„Hospodářství, kde jsme ho diagnostikovali, mají nařízená mimořádná veterinární opatření. Musí zabránit přemisťování ryb, které musí sami usmrtit nebo převézt do zpracovny. Následně musí vydezinfikovat vše, co přišlo s nakaženými rybami do kontaktu,“ popsal opatření Radek Axman z Krajské veterinární správy Pardubického kraje.

Všechny tři rybníky budou přes zimu vypuštěné a dezin-fikované. Napouštět se budou až příští rok v lednu.

RYBNÍK BUŇKOV JE LETOS BEZ VIRU

V minulých letech se nákaza objevila například v nedalekém rybníku Buňkov. „Nákazu tady konečně po dvou letech nemáme. Ryby jsou v pořádku a připravujeme výlov, který proběhne tradičně v říjnu,“ řekl předseda přeloučských rybářů Josef Kratochvíl.

Andrea Pospíšilová