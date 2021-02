Výluky, odklony vlaků, zpoždění. Cestování po železnici v Pardubickém kraji budou komplikovat velké stavby, zejména modernizace železničního uzlu Pardubice a úseku mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí. Změny v jízdních řádech nastanou už za necelé dva měsíce, od 6. dubna.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Velké dopravní stavby překopou jízdní řády od základů. Dotknout se jak hlavního koridoru z Prahy do Brna, tak i řady přípojných tratí v kraji. „ Všechny tyto stavby si vyžádají velké množství výluk a zavedení výlukových jízdních řádů. A to nejen v regionální, ale také dálkové železniční dopravě, kterou objednává ministerstvo dopravy. Bude proto nutné upravit řadu spojů také v návaznosti na spoje objednávané státem na hlavním železničním koridoru tak, aby na sebe spoje co nejvíce navazovaly,“ upozornil náměstek hejtmana Michal Kortyš. Výlukové jízdní řády mají být zveřejněny co nejdříve, aby se na mě mohli však cestující připravit. „Jakmile budeme mít všechny informace k dispozici, budou změněné regionální jízdní řády propsány také do internetových vyhledavačů, zaslány starostům a prezentovány na webu kraje. Vím, že se bude jednat o komplikaci pro cestující, ale odměnou nám bude modernizovaná část koridoru, která je nyní špuntem v celé síti,“ řekl Kortyš.