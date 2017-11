Rypáky divočáků ničí chrastecké fotbalové hřiště

Chrast – Závěrečné podzimní utkání chrasteckých fotbalistů by mohla překazit divoká prasata. V uplynulých dnech totiž svými rypáky zcela přeorala travnaté tréninkové hřiště na místním stadionu a v posledních hodinách začala rýt i na hřišti hlavním. Tedy na ploše, kde se má dnes odehrát mistrovský zápas mezi fotbalovými týmy Chrasti a Tuněchod.

Rozhodne stav, v jakém Chrastečtí dnes hřiště najdou po uplynulé noci.



„První návštěvu divočáků jsme na tréninkovém hřišti zaznamenali po noci z minulé neděle na pondělí tohoto týdne. Tehdy jsme plochu uhrabali a uváleli, ovšem po několika dnech přišli divočáci znovu. Ve čtvrtek ráno už jsme měli rozrytý dokonce i prostor za bránou na hlavním hřišti,“ upřesnila chrastecká starostka Martina Lacmanová.



Prasata úřadovala na stadionu opakovaně navzdory pachovým zábranám, které Chrastečtí rozvěsili v místech s chybějícím oplocením Ani jeho dobudování by ale podle starostky nemuselo být řešením. Kompletní oplocení celého stadionu by stálo hodně peněz, ale nejde prý jen o to. „Co například vím, tak jedna naše obyvatelka si svůj pozemek v kopci u nedalekého Horeckého rybníka oplotila, ale nepomohlo to. Prasata jí nakonec plot svými rypáky poničila a na pozemek stejně pronikla,“ konstatuje chrastecká starostka.



Podle zoologa Františka Bárty hřiště láká prasata hlavně dostatkem živočišné potravy. „V zemi se vyvíjí množství larev hmyzu a prasata je svým dobře vyvinutým čichem cítí. Ale divočáci nepohrdnou ani různými kořínky, hlavně pokud mají sladkou chuť,“ doplňuje zoolog.





K pohybu divokých prasat po obou fotbalových hřištích tentokrát docházelo v noci, a tak se jejich řádění obešlo bez očitých svědků. V Chrasti ale nejde o první letošní potíž s těmito zvířaty. Už v zimě došlo v jiné části města ke konfliktu divočáka se psem. Pronásledování prasete domácím mazlíčkem tehdy vyústilo v potyčku, při níž byl pes smrtelně zraněn.