Jen v Pardubicích policie od začátku roku přijala 13 případů krádeží koloběžek, jejichž pořizovací hodnota je okolo 13.000 korun. Pokud si takovou koloběžku nemůžete vzít jako „zavazadlo“ sebou, věnujte jejímu možnému zabezpečení maximum. Pachatele před krádeží tenký lankový zámek ne vždy zastaví.

Co se týká nehodovosti, téměř každý týden vyjíždějí „nehodáři“ k události, kde došlo k havárii, ke střetu řidiče elektrokoloběžky s chodcem, vozidlem, nebo pevnou překážkou. Poslední 3 se dokonce neobešly bez alkoholu. Řidiči je využívají i při cestě z restaurací po požití alkoholu a někteří se dokonce se diví, že to je v rozporu se zákonem. Pardubický rekordman, jehož nehoda je nadále v prověřování, nadýchal 2,66 promile. Bohužel je běžné potkávat je na chodnících, stezkách pro chodce, řídí je děti bez přilby, můžete zahlédnout 2 až 3 jezdce stojící na jednom dopravním prostředku najednou, rodiče na koloběžkách převážejí své ratolesti… Je až alarmující, jak si jejich uživatelé neuvědomují, že pro ně platí úplně stejná pravidla, jako pro cyklisty a že jízda rychlostí 25 km za hodinu může mít při pádu a nárazu do překážky vážné následky.

Pro úplnost - V srpnu policisté řešili 2 dopravní nehody s účastí elektrické koloběžky, kde došlo ke zranění, jeden z řidičů byl pod vlivem alkoholu. Pokud doplníme i elektrokola, ve stejném období havarovali rovněž 2 cyklisté užívající k jízdě kolo s elektromotorem (u jedné došlo ke zranění, 1 řidič byl pod vlivem alkoholu). Co se týká měsíce září, do včerejšího dne nehodáři vyjížděli ke 3 dopravním nehodám elektrokoloběžek a k jedné s účastí elektrokola, 3 řidiči byli ovlivněni alkoholem, u všech 4 došlo ke zranění vyžadující lékařské ošetření.

Co z toho vyplývá? Pro jízdu na elektrické koloběžce s maximální rychlostí do 25 km/hodinu platí stejná pravidla jako pro cyklisty. Pokud se tak její řidič chovat nebude, nemusí při setkání se s policejní hlídkou dojít jen na „domluvu“, ale i na blokovou pokutu ve výši až 2000 korun. Buďte ohleduplní nejen k sobě, ale i k ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích a ověřte si, za jakých podmínek je právě vaše elektrokoloběžka legislativně uzpůsobena k jízdě po našich komunikacích.