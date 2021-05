Vše záleží na tom, jak se bude celá situace kolem šíření koronaviru v České republice v dalších dnech vyvíjet. Vláda bude o jejich otevření rozhodovat v průběhu příštího týdne. Zákazníci si nadále chodí pro jídlo i kávu do výdejových okének a na nábytek uvnitř podniků tak stále sedá prach.

I přes to, že to vypadá, že první otevření restaurací v letošním roce je už blízko, restauratéři jsou po zkušenostech z minulých měsíců spíše zdrženliví. „Zatím čekáme, jak to celé vyjde. Děláme jen menší úklid po zimě, ale nic se prozatím neobjednává. Ani kuchyň se nějak víc nepřipravuje,“ řekl manažer pardubické restaurace Pasáž Velvet Jan Mareš.

NA VĚTŠÍ PŘÍPRAVY JE ZATÍM BRZO

I v polabinské kavárně Dobrý Kafe se namísto myšlenkám na provoz zahrádky zatím věnují spíše každodennímu rozvozu snídaní a provozu výdejového okénka. „My se na nic nepřipravujeme, protože si myslím, že nás sedmnáctého stejně neotevřou. Na provoz zahrádky se tak začnu chystat nejdříve patnáctého, až to bude opravdu jisté,“ řekl majitel Richard Kuška.

O něco optimističtěji vidí celou situaci majitel kavárny Mlsná Káva Josef Kubášek. „Ono celkem není co připravovat. Až to půjde, dovezeme stoly, otřeme je a můžeme začít fungovat. Těšíme se na to a doufáme, že se tak stane nejdéle koncem května. Vzhledem k tomu, co se kolikrát děje před výdejními okénky restaurací nebo kaváren, by to totiž bylo více než logické. Sedět dva metry od sebe u stolu je podle mého názoru mnohem bezpečnější varianta,“ dodal.

JAK TO BUDE FUNGOVAT SE ZATÍM NEVÍ

Podmínky, za kterých by mohly podniky své venkovní prostory zákazníkům otevřít zatím nejsou známy. V souvislosti s rozvolňováním služeb z tohoto týdne je ale možné, že i pro vstup do restaurací budou platit podobná nařízení jako například pro návštěvu u kadeřnice.

Toho, že by zákazníci kvůli povinnosti předložit při vstupu do oblíbené restaurace nebo kavárny potvrzení buď o očkování, negativním výsledku testu nebo o prodělaném koronaviru svou návštěvu vzdali, se ale většina provozovatelů nebojí. „Myslím si, že i kdyby byly testy pro vstup povinné, bude to otázka jen několika dnů, maximálně týdnů,“ popsal Kubášek. Dodal také, že pokud bude možné použít potvrzení z práce, kde se lidé pravidelně testují už několik týdnů, nemá velké obavy z toho, že by do podniků nezamířili. Jiní jsou ale spíše pragmatičtí. „Nemám skleněnou kouli a nevím, jak se budou zákazníci chovat. To je jen na nich,“ uvedl Kuška.

NE VŠEM VÝDEJOVÉ OKÉNKO STAČÍ

Pro otevření zahrádek je mimo povolení vlády potřeba také hezké počasí, které letos zatím není samozřejmostí.I kdyby se sešly obě věci tak, že by se zahrádky skutečně od poloviny května mohly otevřít, pro některé podniky by to nepředstavovalo velkou změnu. „I s otevřenými zahrádkami se pro nás nic extrémně nezmění. Prodáváme totiž zhruba stejné množství obědů, jako kdybychom měli normálně otevřeno,“ řekla majitelka restaurace Nejen Dvorek Soňa Oberreiterová. Dodala, že i kdyby se zahrádka před restaurací otevřela, část lidí by si podle jejích předpokladů i nadále chodila pro oběd do krabičky a odnášela si ho s sebou.

Podniky, kterým téměř pětiměsíční fungování pouze přes výdejové okénko neuškodilo, jsou ale v Pardubicích výjimkou. Většina provozovatelů se těší, že k povolení zahrádek dojde co nejdříve. Věří totiž, že konec května přiláká spousty zákazníků, kteří jim pomohou znovu naplno rozběhnout chod jejich podniku.

Právě na teplé letní měsíce spoléhají i v kavárně v centru města. „Plány na léto už máme, stejně jako minulý rok chceme na zahrádce pořádat hudební večery. Dokonce už máme naplánovaný první, a to na polovinu června. Samozřejmě máme i nové nápady a doufáme, že se vše vyvede,“ zakončil Kubášek.