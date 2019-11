Sametovou revoluci prožíval v práci. „Byl jsem v té době členem pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti v Praze, takže celou revoluci jsem měl jako na dlani.“ Tak svůj příběh vyprávěl žákům z pardubické ZŠ Dubina Michael Marel, bývalý policista. V revolučním roce 1989 mu bylo 20 let.

Od doby, kdy lidé cinkali klíči na náměstích a volali po demokracii, uplynulo již 30 let. Letošní listopad je oslavou 30 let svobody, pro mladší ročníky je ale těžké představit si, jak vypadalo listopadové dění v Pardubicích a jak lidé před rokem 1989 žili. Proto se žáci sedmi pardubických základních škol zapojili do projektu Příběhy našich sousedů, při němž nahlédli do nedávné historie optikou pamětníků z regionu.

V krátkých rozhovorech vyzpovídali lidi ze svého okolí, a tak kameře a diktafonu neunikli pamětníci jako spoluzakladatel Občanského fóra v Pardubicích Libor Kudláček nebo lidé, kteří nemohli studovat, jelikož jejich rodiče odmítli vstoupit do JZD.

PRŮVOD PROTI BRUTÁLNÍMU ZÁSAHU

Jedna ze skupin oslovila bývalého ředitele Gymnázia Dašická Josefa Kubáta. „Vzpomínal na to, jak jako ředitel hned po událostech na Národní třídě uspořádal průvod gymnázia Pardubicemi, aby vyjádřil nesouhlas s brutálním zásahem v Praze,“ uvedla žákyně ZŠ Závodu míru.

DEMOKRACIE NENÍ ZADARMO

„Naše generace si uvědomuje, že demokracie a svoboda patří pro společnost k nejdůležitějším hodnotám, které však nejsou zadarmo. Musíme se o ně starat a opečovávat je. K tomu musíme vést i mladou generaci, která život v demokratické společnosti považuje za věc naprosto přirozenou,“ poznamenal primátor Pardubic Martin Charvát.

Projekt měl pohled žáků na demokracii změnit. Měli za úkol vytipovat si pamětníka, oslovit ho a připravit strukturu povídání. „Následně se s ním sešli a vedli rozhovor, který zaznamenali na videokameru nebo diktafon. Natočené vzpomínky zpracovali, dohledali archivní údaje, zdigitalizovali fotografie a sepsali životopisy,“ přiblížil Tomáš Heller, ředitel Paměti národa Východní Čechy, která za tímto projektem stojí.

O svá díla se tvůrci podělí s veřejností v neděli od 14 hodin ve Východočeském divadle. „Vyprávění je nejpřirozenější způsob učení a mezigenerační komunikace se vytrácí. A to je špatně. Stav společnosti souvisí s naším vztahem k minulosti. Poznáním svých nejbližších, potažmo svých sousedů, si budujeme odpovědný vztah k sobě samým, naší společné přítomnosti a budoucnosti,“ vysvětlil ředitel Heller.

Videa vytvořilo také město. O kontrastech dvou režimů a také o svobodě a demokracii promluvili pardubičtí rodáci jako novinářka a moderátorka Nora Fridrichová nebo zpěvák Vypsané fixy Michal „Márdi“ Mareda. „Využije je většina školských zařízení ve městě do výuky,“ konstatoval náměstek primátora Jan Mazuch. Ostatní je mohou zhlédnout na Facebooku města Pardubice.

ROZEZNÍ SE V SYMBOLICKÝ ČAS

Jaká byla sametová revoluce v Pardubicích, připomíná také výstava fotografií umístěná na náměstí Republiky. Pardubice navíc získaly titul Město Paměti národa a v neděli se v sym-bolických 17 hodin a 11 minut připojí k dalším městům a rozezní zvony.

„Na výročí vzniku demokratického státu bylo z rozpočtu města vyčleněno 400 tisíc korun, v rámci programu podpory kultury byl vypsán grant s alokací dalších 150 tisíc. Peníze putovaly pořadatelům výstav, koncertů, besed či autorům tematických publikací,“ dodal náměstek Mazuch.