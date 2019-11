„Nedávno jsem našel stanovy a zakládající dokumenty Občanského fóra (OF) a většina věcí, které se v nich píšou, byla naplněna. Jsou to veškeré občanské svobody a lidská práva,“ vyjmenoval vlajkonoš Jiří Kubík.

Podle pardubického disentu byly všechny ideály naplněny, ale s opadnutím polistopadového nadšení se velmi rychle staly samozřejmostí. „Po té euforii listopadových dní, kdy jsme se všichni chovali jako občané, jsme se začali chovat jako zákazníci, přepočítáváme jenom na peníze a na hmotné statky,“ vysvětlil člen OF Michal Vajrauch.

Ideály tak podle něho zůstávají naplněné, ale změnil se přístup lidí. „Lidé se strašlivě změnili, jsou vzdělanější, rozvážnější, vědí, co chtějí, a vědí, jak na to,“ popsal Vajrauch s tím, že tyto vědomosti lidé investují sami do sebe a jakákoli občanská iniciativa chybí.

Přeměna stále trvá

„Lidé nadšení a strašně chtiví toho, aby něčeho dosáhli, byli vystřídáni kariéristy a lidmi, kteří se začali start jen o sebe,“ potvrdil člen OF Miroslav Petráň a dodal, že český národ stále prochází proměnou. „Havel říkal, že změna v hlavách lidí a morálce bude trvat déle než těch 40 let, co jsme byli v područí komunismu. Já mu nevěřil. Dneska musím konstatovat, že měl pravdu,“ myslí si Petráň.

Problém vidí pardubický disent také na politické scéně. „Co nebylo naplněno, byly věci od Václava Havla – aby v politice figurovala více pravda a láska než lež a nenávist,“ vysvětlil Kubík s tím, že za poslední roky se situace v tomto směru zhoršila.

„Vrcholoví představitelé zneužívají svého postavení k získání prospěchu,“ doplnil porevoluční rektor Vysoké školy chemicko-technolo-gické Oldřich Pytela.