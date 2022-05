„Už jsme objednávali zimní pneumatiky a dostali jsme potvrzení na dodání pouhých 40 procent objednávky. A to ani nevíme, za kolik budou, protože jsme jsme nedostali ceny. To se mi za celých 30 let nestalo, abychom objednávali zboží, aniž bychom věděli, kolik bude stát. To je prostě šok,“ prozrazuje k nejisté cenové realitě pneumatik s upozorněním, že očekává situaci ještě horší v malých rozměrech a v segmentu levnějších pneumatik. „Myslím si, že jakmile budou drahé materiály, levnější pneumatiky se nebudou vyrábět vůbec.“

Zvýšené výdaje na obutí své techniky vnímají i zemědělci, kde pneumatiky na traktory, nakladače a další stroje jsou nezanedbatelnou položkou. „Když chceme vést válku, tak holt za to musíme platit, to se nedá nic dělat,“ říká předseda zemědělského družstva Ostaš Žďár nad Metují Jaroslav Lád. „To, co bude chybět, bude nedostatkové a drahé. A tyhle stoupající náklady se samozřejmě musí promítnout do cen našich komodit.“

Z Ruska pochází více než třetina sazí, které celosvětově gumárenský průmysl využívá. Saze coby plnivo do kaučuku prodlužují životnost pneu, zvyšují odolnost vůči opotřebení a zlepšují přilnavost k povrchu. Tvoří zhruba čtvrtinu hmotnosti pneumatiky.



Saze ale nejsou jediným důvodem zdražování pneumatik. V Číně vázne výroba a od začátku ruské invaze narostla cena thajského kaučuku o polovinu.

Družstvo disponuje 14 těžkými traktory, na které stojí pneumatika kolem 100 tisíc korun. „Cena pneumatiky pro naši techniku je závislá na její velikosti a pohybuje se od 15 do 100 tisíc,“ potvrzuje nezanedbatelné náklady mechanizátor družstva Martin Čáp. Jak říká, cenový nárůst je nepřehlédnutelný, ale hlavně se zhoršila dostupnost zboží. „Když si budu chtít objednat kvalitní ověřenou pneumatiku, tak na ni můžeme čekat i dva měsíce a někdy i déle. Když si to troufnu podcenit a dám tam nějakou horší, což není problém sehnat, tak tu budu mít do dvou týdnů,“ zmiňuje s tím, že životnost dobré pneumatiky je čtyři až pět tisíc moto hodin. „To natočí odhadem za dva a půl až tři roky. Záleží na tom, co ten stroj odvádí za práci,“ dodává Martin Čáp.

Finanční zátěží jsou i nečekané defekty. „Nejčastějším případem je proražení pneumatiky u návěsů za traktory o kámen. To se pohybuje v desítkách případů za rok a ceny pneumatik se pohybují kolem 25 tisíc za kus. S jejich dodávkou jsme zatím problém neměli. Uvidíme, jak to bude dál,“ dodal mechanizátor družstva.