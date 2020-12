Seškrtání dotací pro Pardubické letní kino a jeho vyřazení z Pardubických tahounů rozpoutalo velkou diskuzi. Organizátor projektu nese zprávu těžce a nelíbí se mu uvedené důvody, zejména výroky náměstka primátora Jakuba Rychteckého. V reakci na to si pro něho připravil výzvu. „Pan náměstek hovořil o tom, jak jsou po republice desítky kin, jako je to pardubické. Takže bych ho po vzoru facebookových výzev chtěl vyzvat, ať mi najde kino, které bude podobně rozsáhlé, stejně veliké, dlouhotrvající a bude ho navštěvovat tolik lidí,“ vysvětlil svůj záměr organizátor kina Jan Motyčka.

A cíl sázky? Uklízení areálu. Jeden ze dvou aktérů by měl po celé léto zdarma uklízet areál letního kina. „Pokud ho najde, budu v letním kině sbírat odpadky já, pokud ho nenajde, bude sbírat odpadky on,“ dodal Motyčka.

Otázka je, zda náměstek Rychtecký výzvu přijme, podle něho si totiž Motyčka jeho výrok vyložil špatně. „Říkal jsem, že letních kin je po republice více a že to pardubické není z pohledu města unikátním projektem, nesrovnával jsem jedno letní kino s jiným. U tahounů je kladen důraz na to, že mají přitahovat návštěvníky z širokého okolí i zahraničí. Není tam ani majáles, který je skvělou akcí a na který vždy rád chodím, ale není to pardubické unikum,“ řekl Rychtecký na vysvětlení. Reagoval ale také na samotnou výzvu. „Vnímám to jako vtipnou předvánoční anekdotu a jako marketingovou snahu se zviditelnit ze strany pana Motyčky. Místo sázky bych ho vyzval k tomu, aby začal být zodpovědný a jako organizátor začal přemýšlet o cenotvorbě,“ dodal náměstek, podle něhož by se organizátor neměl spoléhat na dotace z města, ale měl by začít vybírat vstupné.